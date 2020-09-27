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2050年淨零碳排？ 環保署不鬆口：先落實法定要求

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
多個青年團體今天發起抗暖大遊行，從立法院步行到環保署前喊出六大訴求。記者吳姿賢/攝影
多個青年團體今天發起抗暖大遊行，從立法院步行到環保署前喊出六大訴求。記者吳姿賢/攝影

多個青年團體今天發起抗暖大遊行，訴求2050年淨零碳排，環保署表示，認同淨零碳排的努力願景，過去幾年台灣溫室氣體排放有下降趨勢，但現在先優先落實2050年長期減量目標的法定要求，是否加大減碳路徑提前達成淨零碳排，仍需要各方意見。

我國溫室氣體減量及管理法設定減碳目標，2020年溫室氣體排放量要比2005年減少2%，2030年減少20%，2050年減少50%。但相較南韓、中國已設定2050年淨零碳排目標，台灣腳步相對落後。

環保署表示，認同淨零碳排的努力願景，過去4年全民投入各種努力，台灣對氣候友善的改變正在發生，能源轉型逐步看到成果，溫室氣體排放已趨緩下降，我國設定西元2030年的實質減碳目標也優於亞洲鄰近國家。現在行政機關優先落實2050年長期減量目標的法定要求，持續深化且務實加速各面向減碳工作。

環保署表示，我國目前正在全力盤點技術及政策工具，但是否要加大減碳路徑以提前達成淨零碳排，仍需要衡酌各方意見進行討論以凝聚共識。但仍會全力推動能源及產業轉型，加速推動各項減碳措施，並順應未來國際趨勢推展淨零排放策略、電廠與耗能產業裝設碳捕存設備負排放技術、新興低碳能源科技發展應用，推展綠色金融行動，藉由公私協力合作，達成我國減碳及永續發展目標，才能真正邁向淨零碳排。

溫管法預計今年底前提出修法草案，環保署表示，目前持續與民間團體、產業界及地方政府對話溝通，近期將規畫辦理第二期溫室氣體階段管制目標、部門行動公聽會，。

減碳 環保署

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