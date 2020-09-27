快訊

日本保安廳公務船衝撞蘇澳籍漁船 基隆艦赴釣魚台海域馳援

高公局頭份行控設備機房大火 濃煙竄天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青年抗暖大遊行 黃士修：不應只談願景而迴避減碳手段

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
青年抗暖大遊行今天登場，核四公投領銜人黃士修（右2）到場支持。記者吳姿賢／攝影
青年抗暖大遊行今天登場，核四公投領銜人黃士修（右2）到場支持。記者吳姿賢／攝影

台灣青年氣候聯盟與數十個環團、學校社團今天發起「青年抗暖大遊行」，被視為「擁核派」的核四公投領銜人黃士修也到場表示支持，認為所有公民都應該重視地球問題，但國內青年團體不應只談氣候願景，卻迴避減碳手段。

黃士修表示，今天特地出門響應青年抗暖化大遊行，因為只要身為地球公民一份子，就應該站出來呼籲全民重視地球問題，不過既然是氣候遊行，青年團體不應只談氣候願景，卻迴避減碳手段，包括執政黨為了廢核而強行走向非核家園，大量增加火力碳排放，都應該有所討論甚至批判。

針對遊行團體提出的2050年淨零排放等六大訴求，黃士修表示，百分之百完全支持，因此才更需要緊盯，尤其遊行團體應該認知到，可行的減碳路徑以及國際趨勢為「清潔能源」，其中包含再生能源也包括核能。

黃士修批評，能源局過去在制定能源轉型白皮書時，找去開會的都是特定學者跟團體，「框架都已經畫好」，只討論非核家園的實現，這樣的能源轉型如同打假球。

黃士修說，若真的關心氣候問題，記得2021年8月28日的核四公投務必動員出門投票，核電議題在台灣爭議多年，終於在2018年以核養綠公投取得「續用核電」的全民共識，然而執政黨擺出「法律你廢止，政策我硬幹」態度強行廢核，並且緊急修法將核四公投延至2021年，脫鉤大選舉行。

青年抗暖大遊行今天登場，核四公投領銜人黃士修到場舉牌「支持核能抗暖化」，引發一陣尷尬。記者吳姿賢／攝影
青年抗暖大遊行今天登場，核四公投領銜人黃士修到場舉牌「支持核能抗暖化」，引發一陣尷尬。記者吳姿賢／攝影

青年 黃士修 減碳

延伸閱讀

「自然環境加速走向災難」 青年抗暖大遊行冒雨發聲

20校青年抗暖化大遊行 籲政府回應6訴求

「讓下一代環境更好」 抗暖遊行戴蛙鏡 感受海平面上升

籲將氣候變遷視為國安！青年抗暖大遊行 下午2時登場

相關新聞

採筍中鏢登革熱 新北三峽再增兩例皆為採筍愛好者

疾病管制署公布國內新增2例本土登革熱病例，均為50多歲男性，新北三峽五寮里群聚持續擴大，現已累計16人確診。疾管署表示，...

「自然環境加速走向災難」 青年抗暖大遊行冒雨發聲

響應全球「周五為未來而戰」（Fridays for future）行動，台灣青年氣候聯盟今天下午舉辦青年抗暖大遊行，從立...

產後憂鬱突發難防 醫：第二胎風險更高

日本女星竹內結子疑輕生辭世，外界猜測可能與產後憂鬱有關。精神科醫師蕭美君表示，產後憂鬱跟一般憂鬱不同，可能前一天好好的，...

青年抗暖大遊行 黃士修：不應只談願景而迴避減碳手段

台灣青年氣候聯盟與數十個環團、學校社團今天發起「青年抗暖大遊行」，被視為「擁核派」的核四公投領銜人黃士修也到場表示支持，...

第四屆華文永續報導獎 聯合報系共得五殊榮

第四屆全球華文永續報導獎今舉行頒獎典禮，聯合報系以光害毀生態、永續能源之路、農場動物的眼淚、當全世界都想減碳、新冠肺炎全球疫情即時追蹤等報導奪得五項大獎...

醫用手套持續漲價缺貨 醫界籲食藥署協助統籌撥補

疫情衝擊物資跨國供應鏈，本報八月獨家披露，國內檢診手套貨源接連告急，連年底將禁用、易致敏的含粉手套，都有醫院重新將就使用...

影／永續能源之路 奪全球華文永續報導專業平面組首獎

第四屆全球華文永續報導獎今(27)日舉行頒獎典禮，聯合報願景工程《永續能源之路》奪專業平面組首獎。採訪團隊以「非煤時間表...

2050年淨零碳排？ 環保署不鬆口：先落實法定要求

多個青年團體今天發起抗暖大遊行，訴求2050年淨零碳排，環保署表示，認同淨零碳排的努力願景，過去幾年台灣溫室氣體排放有下...

徵用深海魚冷凍庫冰疫苗？ 食藥署表示無此會議

衛福部長陳時中日前表示已和「新冠肺炎疫苗全球取得機制」（COVAX）簽約，但不會選擇中國大陸製的疫苗。然而目前國際進入第...

影／抗暖化大遊行 青年高喊氣候告急

台灣青年氣候聯盟下午舉辦青年抗暖化大遊行，從立法院出發，途中經過總統府、環保署表達訴求，抗議團體呼籲政府應將氣候議題視為國安危機...

未來一周兩波東北風影響台灣 氣溫起伏大

今天受帶有水氣的華南雲雨區東移影響，北部及東北部整日都有雨勢，並有局部大雨發生機率，東部及中部也有局部短暫陣雨，南部則大...

新聞工作者蘇玉珍辭世 曾訪各國政要足跡遍世界

知名新聞工作者蘇玉珍於9月11日凌晨辭世，享年94歲，告別式訂於10月1日，在台北第二殯儀館舉行。她一生為新聞工作奉獻，...

熱門新聞

大烤準備／避免烤焦鋁箔紙必備 燒烤過程別加酸性醬汁

56年的回憶！老字號「青葉台菜」10月25日停業

殺破狼周運勢／白羊、雙子中秋放心渡假 射手接亮麗職務

金鐘55／女星在乎「個人意見」柯佳嬿留言「差點抽筋」

中秋國慶連假出門避塞！高乘載管制時段、路段看這裡

鯨魚颱風生成！ 基隆北海岸及東北部慎防長浪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。