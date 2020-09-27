青年抗暖大遊行 黃士修：不應只談願景而迴避減碳手段

台灣青年氣候聯盟與數十個環團、學校社團今天發起「青年抗暖大遊行」，被視為「擁核派」的核四公投領銜人黃士修也到場表示支持，認為所有公民都應該重視地球問題，但國內青年團體不應只談氣候願景，卻迴避減碳手段。

黃士修表示，今天特地出門響應青年抗暖化大遊行，因為只要身為地球公民一份子，就應該站出來呼籲全民重視地球問題，不過既然是氣候遊行，青年團體不應只談氣候願景，卻迴避減碳手段，包括執政黨為了廢核而強行走向非核家園，大量增加火力碳排放，都應該有所討論甚至批判。

針對遊行團體提出的2050年淨零排放等六大訴求，黃士修表示，百分之百完全支持，因此才更需要緊盯，尤其遊行團體應該認知到，可行的減碳路徑以及國際趨勢為「清潔能源」，其中包含再生能源也包括核能。

黃士修批評，能源局過去在制定能源轉型白皮書時，找去開會的都是特定學者跟團體，「框架都已經畫好」，只討論非核家園的實現，這樣的能源轉型如同打假球。