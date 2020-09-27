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採筍中鏢登革熱 新北三峽再增兩例皆為採筍愛好者

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
因應新北市本土登革熱群聚，疾管署防疫人員持續加強三峽區五寮里周邊之孳生源查核。圖／疾病管制署提供
因應新北市本土登革熱群聚，疾管署防疫人員持續加強三峽區五寮里周邊之孳生源查核。圖／疾病管制署提供

疾病管制署公布國內新增2例本土登革熱病例，均為50多歲男性，新北三峽五寮里群聚持續擴大，現已累計16人確診。疾管署表示，這兩名個案經常前往五寮活動中心附近、五寮尖山筍園買筍、採筍，研判感染地為五寮里5鄰、6鄰社區及五寮尖山筍園，提醒當地民眾主動配合政府各項防治措施，確保自身及親友健康。

疾管署表示，這兩名新增病例分別居住桃園市八德區大同里、新北市三峽區五寮里，均感染第一型登革熱。桃園市八德區這名個案，也有新北市三峽區五寮里活動史，他在9月23日發病，9月24日進行接觸者採檢，因檢出PCR陽性確診。至於新北市三峽區這名個案，曾於9月16日進行接觸者採檢，結果為陰性，但9月23日發病，經就醫後採檢通報，並檢出PCR陽性確診。

疾管署進一步表示，桃園市八德區個案平時活動地除住家外，每天會前往新北市三峽區五寮里五寮活動中心附近收購竹筍；新北市三峽區個案為9月16日公布五寮里個案之家人，亦經常至五寮尖山筍園採筍。依據2人活動史及疫情現況研判，感染地為五寮里5鄰、6鄰社區及五寮尖山筍園，為五寮里群聚之新增個案。本起群聚截至目前共計16人確診，包括新北市三峽區14例、桃園市龜山區及八德區各1例。

疾管署指出，因應新北市三峽區本土群聚疫情，衛生單位持續加強防治力道，於個案住家及活動地周邊進行病媒蚊調查、孳生源清除及化學防治工作等，請當地民眾主動配合政府各項防治措施，確保自身及親友健康。截至目前已匡列具相關接觸史民眾共243人，其中採檢240人，13人陽性、193人陰性、31人檢驗中、3人待二次採檢，社區監測將持續至10月24日。

今年截至目前國內累計32例登革熱本土病例，17例居住桃園市(桃園區15例、龜山區及八德區各1例)，15例居住新北市(三峽區14例、中和區1例)；另累計59例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。

疾管署呼籲，近期北部地區多有降雨情形，請民眾雨後應落實「巡、倒、清、刷」，澈底清除戶內外積水容器，避免病媒蚊孳生。此外若需長時間在戶外活動，請務必做好防蚊措施。一旦出現發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。

登革熱 疫情 新北

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