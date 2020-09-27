「自然環境加速走向災難」 青年抗暖大遊行冒雨發聲

響應全球「周五為未來而戰」（Fridays for future）行動，台灣青年氣候聯盟今天下午舉辦青年抗暖大遊行，從立法院繞行凱達格蘭大道、環保署、台北車站，雖然台北整日陰雨綿綿，仍有不少人到場支持，有家長帶著四名子女冒雨參加，希望為下一代爭取更好的環境。

台灣青年氣候聯盟號稱今天有破千人參與，此次遊行雖由青年發起，但囊括九大族群加入，包括青年、婦女及多元性別、勞工、研究機構、地方政府與城市、原住民、農民、工商團體及環境保育團體。立委洪申翰、蔡壁如、台北市議員黃郁芬、新竹市議員廖子齊等人也加入遊行，承諾推動氣候改革。

洪申翰表示，過去十年最熱的十天當中有七天發生在今年，台北飆上39.7度超高溫，但最讓人震撼的是，過去認為2030年或之後才會發生的事，已經出現在2020年。現在人類所處的自然環境，正在用不斷自我加速的速度，走向系統性全面性的災難中。

洪申翰認為，十年、二十年後，社會可能要面對動不動就衝上40度的高溫，城市淹水愈來愈頻繁，還有難以預測的傳染病，氣候問題討論應該更有未來性，扭轉只看眼前的決策模式，面對氣候危機，他主張促成產業順利轉型的綠色新政，訂出新的氣候減碳目標，以及更完整的氣候變遷法。

今天遊行模擬2050年時台灣的海平面高度，台灣青年氣候聯盟表示，根據研究指出，若未來30年台灣不積極減碳，2050年海平面將上升0.56公尺，表示總統府、立法院、司法院、北一女等地標都將位於在海平面之下，預估影響約120萬人民。因此今天帶著民眾戴上蛙鏡，在這些地方一起走入2050年的大海，表達青年對氣候變遷的擔憂。