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「自然環境加速走向災難」 青年抗暖大遊行冒雨發聲

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
青年抗暖大遊行今天登場，核四公投領銜人黃士修到場聲援「以核能抗暖化」，引發一陣尷尬。記者吳姿賢／攝影
青年抗暖大遊行今天登場，核四公投領銜人黃士修到場聲援「以核能抗暖化」，引發一陣尷尬。記者吳姿賢／攝影

響應全球「周五為未來而戰」（Fridays for future）行動，台灣青年氣候聯盟今天下午舉辦青年抗暖大遊行，從立法院繞行凱達格蘭大道、環保署、台北車站，雖然台北整日陰雨綿綿，仍有不少人到場支持，有家長帶著四名子女冒雨參加，希望為下一代爭取更好的環境。

台灣青年氣候聯盟號稱今天有破千人參與，此次遊行雖由青年發起，但囊括九大族群加入，包括青年、婦女及多元性別、勞工、研究機構、地方政府與城市、原住民、農民、工商團體及環境保育團體。立委洪申翰、蔡壁如、台北市議員黃郁芬、新竹市議員廖子齊等人也加入遊行，承諾推動氣候改革。

洪申翰表示，過去十年最熱的十天當中有七天發生在今年，台北飆上39.7度超高溫，但最讓人震撼的是，過去認為2030年或之後才會發生的事，已經出現在2020年。現在人類所處的自然環境，正在用不斷自我加速的速度，走向系統性全面性的災難中。

洪申翰認為，十年、二十年後，社會可能要面對動不動就衝上40度的高溫，城市淹水愈來愈頻繁，還有難以預測的傳染病，氣候問題討論應該更有未來性，扭轉只看眼前的決策模式，面對氣候危機，他主張促成產業順利轉型的綠色新政，訂出新的氣候減碳目標，以及更完整的氣候變遷法。

今天遊行模擬2050年時台灣的海平面高度，台灣青年氣候聯盟表示，根據研究指出，若未來30年台灣不積極減碳，2050年海平面將上升0.56公尺，表示總統府、立法院、司法院、北一女等地標都將位於在海平面之下，預估影響約120萬人民。因此今天帶著民眾戴上蛙鏡，在這些地方一起走入2050年的大海，表達青年對氣候變遷的擔憂。

927青年抗暖大遊行總召趙品諭重申遊行六大訴求，包括宣示2050年以前達到淨零碳排、將氣候變遷視為國安危機、提出台灣版綠色政綱、提升全民對氣候變遷的認識與因應衝擊能力、納入多元族群共同商議國家氣候政策、增加氣候科學研究資源，期盼政府正面回應青年提出的六大訴求。

青年抗暖大遊行今天登場，方姓家長帶四名子女冒雨參加。記者吳姿賢／攝影
青年抗暖大遊行今天登場，方姓家長帶四名子女冒雨參加。記者吳姿賢／攝影
青年抗暖大遊行今天登場，數百人從立法院繞行凱達格蘭大道、環保署、台北車站、立法院。記者吳姿賢／攝影
青年抗暖大遊行今天登場，數百人從立法院繞行凱達格蘭大道、環保署、台北車站、立法院。記者吳姿賢／攝影
青年抗暖大遊行今天登場，現場不少外國人持中文標語支持活動訴求。記者吳姿賢／攝影
青年抗暖大遊行今天登場，現場不少外國人持中文標語支持活動訴求。記者吳姿賢／攝影
立委洪申翰今天聲援青年抗暖大遊行。圖／立委洪申翰辦公室提供
立委洪申翰今天聲援青年抗暖大遊行。圖／立委洪申翰辦公室提供

青年 氣候變遷 立法院

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