第四屆華文永續報導獎 聯合報系共得五殊榮

第四屆全球華文永續報導獎今舉行頒獎典禮，聯合報系以光害毀生態、永續能源之路、農場動物的眼淚、當全世界都想減碳、新冠肺炎全球疫情即時追蹤等報導奪得五項大獎。主辦方TVBS信望愛基金會執行長阮淑祥表示，即使新冠肺炎前途未明，媒體人仍要替大眾持續關注多元議題，因為「全球暖化、氣候變遷仍是現在進行式。」

本競賽聚焦永續發展議題，分為學生組、專業組，以及平面類、長短影片和融媒體四類別，吸引超過500件作品投稿。阮淑祥分享，新冠肺炎對媒體業造成巨大衝擊，出國拍攝專題的可能性受阻，各單位預算遭限制，許多學生尋找受訪者時也遇到困難，但疫情越嚴峻，媒體人更要挺身完成職責，因此本屆報名與入圍數甚至創下新高。

得獎作品除氣候議題外，還包含傳統文化保存、動物權利、能源發展、偏鄉發展等面向，如學生平面組《出獅了》便採訪三名獅藝老師傅，輔以插畫、短紀錄片呈現其多元面向。專業短片組《聖鳥變剩鳥》追查埃及聖䴉遭台灣人引進後，如何意外危害本土物種生態，又遭相關單位大量獵殺。專業融媒體《聽見非洲的聲音—肯亞生態永續路》則以聲音為特色，仔細錄下非洲大地上各式動物、當地住民們的日常生活，以最自然的形式向觀眾傳達生態理念。

聯合報系願景工程推出的《永續能源之路》奪得專業平面組首獎，評審團講評，本報導共探訪英德荷日韓五國，既報導各國能源政策，分析台灣政府的因應措施，更納入對社會弱勢的關懷，兼具科學數據和人文精神。

聯合報系《農場動物的眼淚：餐桌美味背後的飼養悲歌》則獲專業融媒體組首獎。聯合報記者蔡佩蓉表示，在採訪過程中，他們看見經濟動物受到不人道對待，於是本專題非常強調影像表現，希望能帶給讀者共感，進而尊重動物處境，「讓動物福利和人類生活一起永續共存。」

專業融媒體組特別獎《新冠肺炎全球疫情即時追蹤》由聯合報新媒體中心統籌超過十位記者、工程師、設計師製作，每日追蹤衛福部疾管署記者會，分析每位台灣境內確診者的感染途徑，即時更新全球染疫與死亡人數，透過圖表設計協助讀者閱讀。聯合報新媒體中心內容創新組組長林秀姿認為，媒體運用新技術時，應幫助不同年齡層的讀者都能吸收資訊，並非滿足記者個人對技術的渴望。

《當全世界都想減碳，無煤家園真的可行嗎？》和《光害毀生態》分別得到專業融媒體組優等、專業平面組人氣獎兩殊榮，前者也遠赴各國採訪，希望以國際經驗呼應台灣推動能源轉型時的缺失、解決方法。光害毀生態為聯合報深度內容中心的系列報導，揭露台灣各地大型橋樑、地標物上的景觀燈光，竟會影響鳥類獵食習性，甚至造成迷航，在空中盤旋力竭而死。

聯合報系願景工程執行長羅國俊表示，永續之路雖困難，所幸台灣各界的關注度正逐年上升，已有眾多公私部門與新聞工作者投入其中，甚至在典禮當下，環保團體正在台北市區舉辦「青年抗暖大遊行」呼籲政府將氣候議題視為國安危機。

輔仁大學傳播學院副院長何旭初指出，部份作品雖觀察現象，卻缺乏深度解析及解決方案，且當代讀者閱讀習慣改變，記者製作新聞時不能只想著長度，必須調整自身思維，在深度及敘事節奏間取得平衡，才能達到有效傳播。

聯合報系入圍及得獎作品一覽

農場動物的眼淚，餐桌美味背後的飼養悲歌：https://udn.com/newmedia/2019/animal_welfare/

新冠肺炎全球疫情即時追蹤：https://udn.com/newmedia/2020/covid-19/

永續能源之路：https://topic.udn.com/event/energyvedioland

當全世界都想減碳，無煤家園真的可行嗎：https://udn.com/newmedia/2019/global_energy_transition/Germany/

光害毀生態系列報導：https://udn.com/news/story/120887/4551296

如果，海有你：https://udn.com/newmedia/2020/be_the_oar/

天亮之後—九二一震殤廿年：https://udn.com/newmedia/921/