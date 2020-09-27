徵用深海魚冷凍庫冰疫苗？ 食藥署表示無此會議

衛福部長陳時中日前表示已和「新冠肺炎疫苗全球取得機制」（COVAX）簽約，但不會選擇中國大陸製的疫苗。然而目前國際進入第三期臨床試驗的疫苗，排除中、俄製造的，四支歐美製的疫苗中，有三支為超高科技疫苗，需超低溫運送，日前便有業者在網路爆料，自稱最近被找去衛福部食藥署開會，討論徵收深海魚類的冷凍倉庫。對此，食藥署副審查員郭旭棋回應表示，該署並無舉行業者所稱的會議，且疫苗的整體規劃皆由指揮中心統籌。

目前有三支進入三期試驗的歐美疫苗屬於mRNA疫苗，需在零下八十度環境中超低溫運送，然而台灣現階段並無運送能力。便有業者爆料自稱最近被找去食藥署開會，為此緊急探詢南部某儲存深海魚類的冷凍倉庫是否能緊急徵收，作為疫苗存放場所。

但郭旭棋回應表示，並無舉行過這樣的會議，且疫苗若真的放在深海魚類的冷凍倉庫裡，「民眾也不會放心吧？」

他說，食藥署雖訂有疫苗運送的標準，但由業者負責儲存和運送事宜。過去如流感疫苗，食藥署僅負責封緘檢驗，檢查疫苗內是否有異物，但後續運送、儲存等皆由疾管署負責。至於新冠疫苗的整體規畫則由指揮中心統籌負責。