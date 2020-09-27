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產後憂鬱突發難防 醫：第二胎風險更高

中央社 / 台北27日電
日本女星竹內結子疑輕生辭世，外界猜測可能與產後憂鬱有關。圖／翻攝自竹內結子IG
日本女星竹內結子疑輕生辭世，外界猜測可能與產後憂鬱有關。圖／翻攝自竹內結子IG

日本女星竹內結子疑輕生辭世，外界猜測可能與產後憂鬱有關。精神科醫師蕭美君表示，產後憂鬱跟一般憂鬱不同，可能前一天好好的，隔天就陷落，且第二胎風險較第一胎高。

竹內結子在日本、台灣都有高人氣，今天被發現疑似自殺身亡，享年40歲。她生前結過2次婚，各生一個男孩，第二個兒子今年1月下旬才出生，外界因此推測，她會輕生可能與產後憂鬱有關。

婦女身心健康權威、精神科醫師蕭美君接受中央社記者採訪表示，有2成左右產婦可能產生產後憂鬱症，這是常見的產後情緒變化，但臨床發現，此疾在華人文化下常被忽略。

蕭美君說，產後憂鬱的主要原因是體內荷爾蒙變化，尤其在產後更明顯。但因產婦產後生活變化、遭遇家庭、婚姻、育兒壓力，甚至也有婆媳問題，很多人因此直接將產婦的情緒視為外界壓力導致，忽略荷爾蒙變化的生理現象。

很多人或許不解，產婦迎接新生命，理應歡欣鼓舞，怎麼會憂鬱；或明明前一天還好好的跟家人吃飯，怎麼隔一天就突發激烈情緒、甚至輕生。

蕭美君表示，產後憂鬱跟一般憂鬱不一樣，當荷爾蒙擾動很劇烈，產後憂鬱可以突然間發生，上一秒好好的，下一秒突然發作，也可能一瞬間產生強烈自殺想法，「那是身體因素，不是心可以控制」。

產後憂鬱的特質，蕭美君說，患者狀況可能時好時壞，病程拖得很長，有些人可能合併精神病症狀，如出現幻聽，有些媽媽會聽到聲音說「寶寶是惡魔」、「妳是惡魔」等，很多人不敢求助，以為是有心魔或「卡到陰」。

蕭美君表示，根據流行病學統計，孕育第二胎的媽媽比第一胎風險高，顯示此疾並非新生媽媽才會遭遇。在產後2至3週可能就會發病，通常在產後半年內出現，但也有可能拖到一年才發作。就算度過產後憂鬱的嚴重階段，後續也增加焦慮、失眠等風險。

產後憂鬱的高風險群，蕭美君表示，除了孕育第二胎的產婦，女性超過35歲以後荷爾蒙分泌下降，因此高齡產婦風險較高。此外，若懷孕前就有憂鬱症、睡不好、容易焦慮、個性壓抑者，或經前症候群嚴重者，也要注意。

蕭美君說，台灣目前對產後憂鬱防治的政策可能較缺乏通盤的持續性，雖然孕婦手冊有相關資料，但臨床發現，孕婦幾乎不太會看，因多數在意小孩多於在意自身，導致孕婦身心健康容易被忽略。

若借鏡國外經驗，蕭美君表示，因產後憂鬱症與荷爾蒙有關，國際從青少女階段就很重視相關的教育，協助少女們及早辨識身心狀況，認識風險因子，也有助降低突發的產後憂鬱風險。

蕭美君說，孕產婦就算意識到情緒問題，可能也因對精神科藥物存有迷思，擔心傷害到寶寶而不願就醫、服藥。但焦慮的媽媽對寶寶的危害大於藥物，焦慮會增加孕育過動、自閉兒的風險，且有很多非藥物的治療可選擇，民眾應正確認知。

防治產後憂鬱，蕭美君建議，孕婦產檢時應關注其身心狀況，且產後繼續追蹤；或新生兒健康追蹤時，小兒科醫師也可注意媽媽的狀況，若發現異常，可及早轉介。

蕭美君說，很多女性害怕講出自身的焦慮，怕自己不夠堅強，會被笑話。但並不是「為母就一定則強」，每個人狀況不同，有些人荷爾蒙變化特別敏感，與意志力無關，也並非特別脆弱，民眾應正確認知，並給予孕產婦更多支持。

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