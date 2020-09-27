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棄養綠鬣蜥野外繁殖生態失衡 高市農業局今年抓2349隻

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
美洲綠鬣蜥在野外族群快速擴張，造成農損、河堤結構受損及影響生態平衡，高雄市農業局今年1至8月就捕獲了2349隻。圖／高雄市農業局提供
美洲綠鬣蜥在野外族群快速擴張，造成農損、河堤結構受損及影響生態平衡，高雄市農業局今年1至8月就捕獲了2349隻。圖／高雄市農業局提供

高雄市農業局指出，美洲綠鬣蜥在高屏地區野外族群快速擴張，在台灣並無天敵，造成嚴重農損、河堤結構受損及影響生態平衡，今年1至8月就捕獲了2349隻。農業局提醒目前飼養或持有美洲綠鬣蜥的民眾，在11月30日前向農業局辦理登記，逾期未登記者最高可處5萬元罰鍰。

行政院農業委員會日前公告「有害生態環境、人畜安全之虞原非我國原生種陸域野生動物之種類」，公告物種美洲綠鬣蜥。因美洲綠鬣蜥原產地中南美洲，早期因寵物市場需求引進台灣，但民眾棄養導致大量繁殖，現已在野外快速建立族群，造成農業及生態平衡等危害。為保護國內生態環境，農委會公告美洲綠鬣蜥（不含變異型）飼養應辦理登記，且不得任意繁殖及釋放。

高雄市農業局代理局長王正一表示，農業局近年來積極辦理美洲綠鬣蜥移除業務，像是在野外、公園、綠林、大排水溝、溪旁，有許多美洲綠鬣蜥可躲藏的綠地，1月至8月已抓了2349隻，大的身長超過1公尺。民眾若發現美洲綠鬣蜥蹤跡，可通報農業局，持續捕抓才能抑制野外族群繁殖速度。

農業局同步透過飼養登記方式，防止民眾任意棄養及繁殖。民眾飼養或持有美洲綠鬣蜥，趕快在11月30日前向農業局辦理登記備查，登記申請表可上高雄市政府農業局網站下載。若未於期限內登記完成，將依野生動物保育法第31條規定，處以1至5萬元罰鍰。如果民眾沒有繼續飼養美洲綠鬣蜥意願，請勿隨意棄養，可連絡農業局植物防疫及生態保育科協助處理，電話07-7995678轉6153。

美洲綠鬣蜥在野外族群快速擴張，造成農損、河堤結構受損及影響生態平衡，高雄市農業局今年1至8月就捕獲了2349隻。圖／高雄市農業局提供
美洲綠鬣蜥在野外族群快速擴張，造成農損、河堤結構受損及影響生態平衡，高雄市農業局今年1至8月就捕獲了2349隻。圖／高雄市農業局提供
美洲綠鬣蜥在野外族群快速擴張，造成農損、河堤結構受損及影響生態平衡，高雄市農業局今年1至8月就捕獲了2349隻。圖／高雄市農業局提供
美洲綠鬣蜥在野外族群快速擴張，造成農損、河堤結構受損及影響生態平衡，高雄市農業局今年1至8月就捕獲了2349隻。圖／高雄市農業局提供

綠鬣蜥 高雄市 棄養

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