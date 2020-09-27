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障礙者行動休閒都受限 衛福部提修法納通用概念

中央社 / 台北27日電

身心障礙者在食衣住行都可能遇到阻礙，不少障礙者窩居在家，僅就醫才出門。除了硬體要改善，民眾的友善意識也有待提升。衛福部將提身權法修法，融入通用概念，提升全民認知。

談起障礙者權益，伊甸基金會副執行長何天元接受中央社採訪時表示，最大且最基本的問題是，身障者缺乏友善環境，很可能「寸步難行」。他曾鼓勵一名障礙者出門到社區走走，但障礙者家有樓梯，光要下一個階梯就得大費周章，出門談何容易，只能被迫長期留在家中。

社會參與是身心健康重要的一環，但根據衛生福利部發布的105年身心障礙者生活狀況及需求調查，缺乏無障礙設施是障礙者從事休閒活動困難的重要原因；分別有近1成的障礙者「都沒有外出」或「很少外出（一個月僅1至2次）」。

就算出了門，老舊建物多、騎樓不平整、復康巴士數量少，很多活動場域欠缺對障礙者需求的考慮，或無障礙硬體僅符合法規的最低標準，但未必合用，都成為障礙者在社區享有充分平等自由的阻礙。

還有看不見的阻礙是人的刻板印象。何天元說，疫情期間政府發放三倍券，有些障礙者想到郵局領取，但環境不友善難如願，他們常被建議，乾脆請親友「幫忙」領，形同剝奪障礙者直接參與的能力。

輪椅族古欣幼也遇過類似狀況，到銀行辦理比較複雜的業務，無障礙櫃台應設在1樓，但實際上卻只能在2樓辦理，又沒有電梯。銀行服務人員說：「下次請家人來幫妳。」古欣幼心想「我先生也是輪椅族啊！」更何況，自立參與是障礙者平等生活的重要一步。

根據國際審查委員會2017年針對台灣實行身心障礙者權利公約（CRPD）初次國家報告結論性意見，國際審查委員認為台灣即使已修改對障礙者的貶抑用語，但各項法規仍將身心障礙者視為有待保護對象，而非權利主體，且建議政府應關注所有障礙者的人格尊嚴，以及可能導致障礙者無法在平等基礎上參與社會的各類阻礙。

衛福部2019年12月資料顯示，台灣約有118萬名身心障礙者，占總人口比率為5.03%。社會及家庭署長簡慧娟接受中央社採訪時表示，無障礙的通用環境不是只有障礙者需要，每個人都可能有不方便的時候，需要友善環境支持，衛福部提出身心障礙者權益保障法修法，納入通用設計原則。

簡慧娟說，所謂通用原則就是對每個人都能無障礙使用，透過修法讓大家關注通用設計，鼓勵各行各業以通用概念考量整體環境設計。如內政部在建築相關法規、交通部在運輸硬體上都有做很多努力，也陸續都有明顯進步。無法立竿見影，但都有逐步改善。

除了通用環境的「硬體」，簡慧娟說，民眾的認知等「軟體」也很重要。衛福部會持續召集會議，讓身心障礙者表達意見，了解相關需求，也讓民眾認識身心障礙，持續宣導、倡議，營造友善環境。

通用設計 衛福部 身障者

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