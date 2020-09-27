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嫌輪椅破壞地毯 環境不友善障礙者滿肚子苦水

中央社 / 台北27日電

講到環境無障礙，輪椅族凱哥滿肚子苦水。他曾到餐廳用餐以「輪椅會破壞地毯」為由被擺臭臉；也曾被暗示輪椅占空間、不宜內用，「若要找有無障礙廁所的餐廳，連飯都沒得吃了」。

凱哥是溝通功能正常的腦性麻痺者，他有時自嘲，雙手無力舉高、手掌像雞爪，但有電動輪椅就像「戰車」傍身，陪他四處遨遊，只要詳細規劃動線、做好旅程設計，上山下海都難不倒他。

但每日的生活，比起旅行更像冒險。只要凱哥一出家門，環境障礙隨之而來，人行道、騎樓處處有階梯，輪椅必須開在車道上，在喇叭聲中與到處違停的機車、腳踏車「爭道」。不管是買東西、提款、找餐廳吃飯、住宿飯店，都有斑斑血淚。

凱哥接受中央社記者採訪時表示，有一次和朋友到飯店聚餐，都已經入座，但服務人員一直碎唸「輪椅會把地毯弄破」，讓他氣到走人。還有一次公司聚餐，但餐廳空間小又沒有無障礙，他只能自請休假、無法同樂。

隨處可見的人行道、店家騎樓的階梯，都成凱哥行進阻礙。有一次，他想買手搖飲，但無法靠近店家，服務員不願協助，還看著他說：「現在很忙，沒辦法服務你。」也讓凱哥覺得屈辱。

缺乏友善如廁空間，也常讓身障者不敢出門或出門只能少喝水。凱哥說，許多標榜無障礙廁所的門應為左右拉開，但現在多為前後開門，連進入都有困難，或廁所裡空間小、輪椅無法迴旋。

凱哥有一次不慎在無障礙廁所內摔下輪椅，求救鈴的高度過高，他根本按不到；幸好手邊還有手機，且手機還有電及訊號，才讓他不致求助無門。

輪椅族古欣幼正值青春年華，喜歡買漂亮衣服、也享受做臉、到髮廊洗頭、換髮型的快樂。但服飾店試衣間通常沒有無障礙，想試穿必須看服務員臉色，她好幾次只能無奈放棄喜歡的衣服。

有一次，古欣幼推開一家連鎖美容院大門想諮詢做臉療程，卻聽到對方詢問：「請問有什麼事嗎？」被誤認為是推銷員，也讓她很受傷，好似障礙者不配追求美。

為了要找髮廊洗頭、換髮型，古欣幼已經尋覓好幾個月，但洗頭椅總是太高，只能克難靠在水槽邊洗，或由髮廊人員幫她「抬」上洗頭椅，但她不想被抬來抬去的親密碰觸，往往只能放棄。

因紅斑性狼瘡造成橫斷性脊髓炎而下肢癱瘓的黃欣儀接受中央社記者採訪時也說，政府鼓勵障礙者社會參與，但實際上對許多障礙者來說，連出家門都有困難。她家附近的人行道很窄、又有電箱，輪椅只能繞來繞去，反映數年，狀況都不能改善。

黃欣儀說，平常活動時，也不時會被停放在人行道的機車擋路，或騎樓有階梯，輪椅根本過不了，難免得開上車道。她打市府專線反映多次，同樣得不到解答。

凱哥常遇到交通不友善狀況，他也客訴多回，儘管無法得到滿意的回覆，但他遇到不公平對待就會勇於反抗。他說，權利不會憑空掉下，必須勇敢爭取，障礙者需要的不是同情，而是同理，也希望政府不要等到出人命才重視障礙者權益。

人行道 髮廊

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