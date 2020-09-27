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全台首座濕地公園20歲了 鳥松濕地啟動全新智慧導覽
高雄鳥松濕地是全國首座以濕地為主題的公園，今年成立滿20年，今日在濕地公園舉辦成果展，各地友善小農與生態保育團體參與盛會。高市府觀光局副局長邱俊龍啟動全新的智慧導覽系統，即使沒有志工導覽，遊客也能透過手機聽見鳥叫聲、深入認識濕地生態。
鳥松濕地的誕生起源於一群熱心鳥友。高雄市野鳥學會指出，多年前一群常在澄清湖觀看度冬水鳥的鳥友發現，自來水公司旁的沉沙池鳥況佳且生態多樣，1995年，在沉沙池即將改造之際，鳥友發起「鳥松濕地公園宣言」，在當時縣長余政憲與專家學者支持下，2000年9月24日高雄縣成立全台第一座濕地公園。
濕地公園以自然生態教學為主，園內紀錄93種鳥類、250種昆蟲及340種植物。認養單位高雄市野鳥學會配合時代脈動訂定主題，推動有機耕作保護濕地，今年效法日本里山精神，年度主題訂為「里山里海里濕地」。
今早，林務局屏東林管處長張偉顗、高市府觀光局副局長邱俊龍、高市議員邱俊憲與鳥松區長王耀弘等人參加20周年生態季活動，高市野鳥學會理事長邱滿星特別感謝水公司無償提供土地，以及前高雄縣長余政憲促成美事。
鳥松濕地擁有多元豐富物種，逐步建構智慧導覽系統，今年在市府觀光局經費補助下，智慧導覽的動植物項目超過40種，遊客可透過手機掃描認識濕地鳥類、昆蟲與植物，有些甚至能聽見鳥叫聲。
邱俊龍說，濕地志工人數有限，每周僅在周日下午可提供一場導覽解說，希望智慧導覽的概念從鳥松濕地做起，以後推廣到高市所有風景區。
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