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中秋國慶連假出門避塞！高乘載管制時段、路段看這裡

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中秋國慶連假出門避塞！高乘載管制時段、路段看這裡

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中秋連假國道交通疏運措施。圖／高公局提供
中秋連假國道交通疏運措施。圖／高公局提供

今年中秋連假、國慶連假部分路段、時段將實施高乘載管制，交通部高公局表示，已在實施高乘載管制的交流道入口前，設置彩色圖形化預告告示牌，並於交流道入口處設置文字型的紅底白字禁制性告示牌，告知用路人高乘載管制日期及時段。

今年中秋連假國道實施高乘載管制時段與路段，10月1日上午6至中午12時，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道。10月1日、2日上午6至中午12時，國5南港系統南向入口匝道。10月3日、4日下午2時至晚上9時，國5蘇澳至頭城北向入口匝道（結束時間視交通狀況機動調整）。

國慶連假國道實施高乘載管制時段與路段，10月9日上午6時至中午12時，國5南港系統南向入口匝道。10月10日上午6時至中午12時，國5南港系統至坪林南向入口匝道。10月10日、11日，下午2時至9時，國5蘇澳至頭城北向入口匝道（結束時間視交通狀況機動調整）。

另為分散車流，中秋及國慶連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折及每日凌晨0時至清晨5時暫停收費，中秋假期收假日延長至上午10時。

為讓用路人在實施高乘載管制交流道入口前，快速掌握管制內容，高公局表示，預告告示牌採圖形化及彩色化，以綠底白字呈現管制路線及方向，紅底白圖呈現管制車種及人數，再以白底黑字的附牌呈現管制日期及時段，內容簡潔易懂，可有效縮短用路人判讀時間。

至於設在管制交流道入口處的告示牌，因須作為員警執法依據，因此維持傳統紅底白字的文字型禁制性告示牌。

國慶連假國道收費措施。圖／高公局提供
國慶連假國道收費措施。圖／高公局提供
中秋連假國道收費措施。圖／高公局提供
中秋連假國道收費措施。圖／高公局提供

高乘載管制 連假 中秋

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