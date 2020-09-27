自己膝蓋自己救 關節名醫呂紹睿提醒護膝3原則

有全台最難掛號醫師美譽的關節名醫呂紹睿，應邀到彰化靜思堂分享「新膝望」時表示，對於長年飽受關節退化的病人，預防勝於治療，首先要明白使用膝蓋三大原則即是「少彎曲、慢慢彎、勿彎太久」，然後搭配三個「護膝操」—直抬腿運動、壓膝運動、抱膝運動」，就可以維護膝關節的軟骨的健康。

呂紹睿是大林慈濟醫院「國際膝關節健康促進中心」主任，他獨創而且致力推行的膝關節健康促進方案(Knee Health Promotion Option，簡稱KHPO)，此一方案讓軟骨再生，讓長年飽受關節退化的病人，不用接受精準人工關節置換，快樂的生活下去。

呂醫師的門診通常要用漫長時間等待才能排上，被稱為全台最難掛號的醫師。因此當他昨天下午應邀到彰化靜思堂，舉辦「Dr. Knee的希望花園 60度的秘密」人文心靈講座時，就十分轟動，吸引爆滿民眾到場聆聽，透過主持李阿利的訪談，到對膝關節功能問題有進一步的認知。

呂紹睿醫師以深入淺出、幽默風趣的言談，有系統、有步驟的提及膝關節的結構、相關的疾病與診間常會遇到的問題，並提到KHPO的最高理念是「預防勝於治療」，最好是要了解「三支箭」：

第一支箭—「智慧護膝保健」，明白使用膝蓋三大原則即是「少彎曲、慢慢彎、勿彎太久」，然後搭配三個「護膝操」—直抬腿運動、壓膝運動、抱膝運動」，就可以維護膝關節的軟骨的健康，但如果已經錯過了預防保健時期或是已經開始出現疼痛而且單做護膝操沒有改善的話，也不要過於擔心。

第二支箭—「關節鏡軟骨再生促進手術」讓膝關節有機會重生，盡量不要動到。

第三支箭—「精準人工關節置換」，但，這是不得不的最後一步。