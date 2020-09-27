「讓下一代環境更好」 抗暖遊行戴蛙鏡 感受海平面上升

台灣青年氣候聯盟等數十個團體今天共同發起「青年抗暖大遊行」，將從立法院繞行凱達格蘭大道、捷運西門站、台北車站等，但今日天公不作美，台北一早就降下大雨，整日陰雨綿綿，遊行總召趙品諭說，今天遊行會模擬海平面上升情境，下雨反而可讓遊行民眾更感同身受。

趙品諭目前就讀中央大學大氣科學系四年級，過去也舉辦過台灣青年氣候聯盟的氣候倡議培訓營，她表示，得知此次聯盟要舉辦氣候遊行，「希望在大四最後一年騰出一點時間做事」，因此決定擔任遊行總召，活動費時一個多月策畫上場。

「讓下一代知道我們在此時努力過」，趙品諭表示，國高中就在學校接觸到氣候變遷、全球暖化，一直相當關心這類議題，大學就讀大氣科學系，也決定以科學角度剖析氣候變遷，並以公益、社會層面看待問題，才積極參與相關活動，也希望可以透過行動減緩氣候問題，讓下一代的環境更好。

趙品諭說，將持續攻讀研究所，希望可以繼續在科學領域研究並有所貢獻，讓外界知道氣候行動都是建立在氣候科學的事實上。

此次青年抗暖大遊行是響應國際上的氣候行動「周五為未來而戰」（Fridays for future），趙品諭表示，其他國家的氣候行動通常會在周五罷課，但台灣不太能罷課，加上昨天又是補班日，才會選在今天舉辦遊行。

是否曾想過挑戰台灣民情，選在周五罷課遊行？趙品諭說，罷課確實能夠呼籲國際上的氣候行動日，過去其實也曾舉辦過罷課行動，但後來評估在台灣仍有相當的困難度。

今天遊行將在下午2時開始，立法院前會設置肥皂箱，讓遊行參與者自由登記，表達對氣候變遷的看法。原訂下午3時正式遊行，但由於目前雨勢過大，遊行團體決定提到下午2時45分出發。

趙品諭說，今天會在立法院、凱達格蘭大道、捷運西門站設「潛水點」，模擬未來氣候變遷下海平面上升的情境，邀請民眾可以帶著蛙鏡一起體驗，雖然台北今天持續下大雨，但民眾更可因此感同身受。