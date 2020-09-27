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粉紅健走風雨無阻 籲45到69歲婦女「報復性乳攝」

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
台灣癌症基金會董事長王金平。記者邱宜君／攝影
台灣癌症基金會董事長王金平。記者邱宜君／攝影

乳癌是台灣女性癌症發生第一名、癌症死亡第三名，然而今年受到新冠肺炎疫情影響，前半年乳房篩檢人數明顯低於去年同期，7月後才開始回升。台灣癌症基金會（台癌）今與廣受上班族歡迎的插畫家「某人日常」合作，舉辦第十屆「粉紅健走」，雖然下雨仍有超過5000人報名。國民健康署癌症防治組組長林莉茹呼籲，天氣已趨涼爽，45到69歲婦女趕快走出來「報復性乳攝」！

台癌董事長王金平指出，台灣平均每4分42秒就增加一個癌症病人，其中乳癌更是女性癌症發生率第一名，平均每天有將近39人確診乳癌，每天7人因乳癌離世。台癌指出，女性乳癌發生率在45歲開始大幅增加，三分之一乳癌患者在45到54歲確診，是台灣女性不容忽視的疾病威脅，然而，45歲以上婦女定期篩檢率僅四成，相較於日韓高達五、六成，美國高達七成，仍顯偏低。

林莉茹表示，國人罹患乳癌年齡中位數是55歲，因此國健署提供每兩年一次免費乳房X光攝影檢查，共有213家醫療院所、84台乳房攝影車提供服務。45歲到69歲婦女或40歲以上有乳癌家族史的婦女皆符合資格。今年1至9月累計63萬已接受乳攝，找到約2700名罹患乳癌者，當中六成是早期。第零期和第一期的乳癌5年存活率高達九成以上，第二期也有八成以上，遠高於第三期和第四期。

林莉茹說，今年受疫情影響，3到5月乳攝人數明顯降低，到了7月才慢慢回升。為了彌補今年初篩檢人數的下降，國健署9月特別推出「乳攝車直接開到你公司」服務，只要工作單位有20人符合篩檢資格，打電話到醫療機構或衛生局就能協助媒合乳攝車。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，乳癌有許多新的標靶藥持續開發出來，臨床試驗結果令人振奮，病友切莫一次治療結果不理想就放棄希望。在這個精準醫療的時代，他也建議有乳癌家族史的人可以考慮接受基因檢測，看看自己是否有相關風險基因，有助於早期的預防。

台癌仿照成立「乳癌防治指揮中心」，呼籲全民練「五」功護乳，包括天天彩虹蔬果五七九（兒童五份、成年女性五份、成年男性九份），規律運動、體重控制、適時放鬆並遠出菸害，最後也是最關鍵的就是做好定期篩檢。肌內效協會理事長、物理治療師簡文仁也在現場，帶領參加健走的民眾做「防癌熱身操」，搭配將練五功口訣結合身體活動，更加好記。

●誰是乳癌高危險群？

1. 具一等親（母親、姐妹或女兒）乳癌家族史

2. 一側乳房得過乳癌

3. 得過卵巢癌或子宮內膜癌

4. 未曾生育或30歲以後才生第一胎

5. 未曾哺乳

6. 初經早、停經晚

7. 長期使用賀爾蒙補充劑

資料來源／國健署

肌內效協會理事長、物理治療師簡文仁也在現場，帶領參加健走的民眾做「防癌熱身操」。記者邱宜君／攝影
肌內效協會理事長、物理治療師簡文仁也在現場，帶領參加健走的民眾做「防癌熱身操」。記者邱宜君／攝影
台灣癌症基金會今與廣受上班族歡迎的插畫家「某人日常」合作，舉辦第十屆「粉紅健走」，並且仿照成立「乳癌防治指揮中心」，呼籲全民練「五」功護乳。記者邱宜君／攝影
台灣癌症基金會今與廣受上班族歡迎的插畫家「某人日常」合作，舉辦第十屆「粉紅健走」，並且仿照成立「乳癌防治指揮中心」，呼籲全民練「五」功護乳。記者邱宜君／攝影
台灣癌症基金會今與廣受上班族歡迎的插畫家「某人日常」合作，舉辦第十屆「粉紅健走」，呼籲練「五」功護乳。記者邱宜君／攝影
台灣癌症基金會今與廣受上班族歡迎的插畫家「某人日常」合作，舉辦第十屆「粉紅健走」，呼籲練「五」功護乳。記者邱宜君／攝影

乳癌 癌症 國健署

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