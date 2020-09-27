籲將氣候變遷視為國安！青年抗暖大遊行 下午2時登場

響應瑞典環保少女Greta Thunberg發起「周五為未來而戰」（Fridays for future）氣候罷課行動，台灣青年氣候聯盟與數十個團體今天發起「青年抗暖大遊行」，下午2時先在立法院門口舉辦肥皂箱短講，下午3時從中山南路經過凱達格蘭大道、捷運西門站、台北車站，最後回到青島西路，遊行途中將模擬氣候變遷下海平面上升的情境。

今天有20多所跨校學生將連署參與遊行，包括台大學生會、台北大學永續城邦社、台灣牙醫學生聯合會、台灣醫學生聯合會、中興大學綠能環保築夢社、中原大學灼言社、世新大學學生代表大會、政治大學 Green24 永續社、師範大學根與芽社等。

遊行團體今天上午10時在立法院前舉辦記者會，青年抗暖大遊行總召趙品諭表示，此次遊行沒有搭建舞台，而是設置肥皂箱，讓遊行參與者自由登記，表達對氣候變遷的看法。肥皂箱包括「氣候正義及氣候平權」、「個人分享」兩項主題，民眾可聆聽環團長期在氣候議題的耕耘，也可分享自己的氣候故事。

台灣青年氣候聯盟成員林佳諺表示，此次遊行特別強調青年、原住民、農民、研究機構等九大族群的重要性，呼籲政府在氣候政策制定當中，納入多元族群參與。由於台灣是多元社會，在氣候變遷下，各自面對不同挑戰與機會，在轉型過程中，沒有人的權益應該被忽視。

遊行團體此次提出六大訴求，分別是宣示2050年以前達到淨零碳排；將氣候變遷視為國安危機，並由總統府或行政院負責統籌；提出台灣版綠色政綱，落實產業永續發展；強化能力建構，提升全民對氣候變遷的認識與因應衝擊能力；納入多元族群共同商議國家氣候政策；增加氣候科學研究資源，並以國內外具權威性機構研究成果作為政策依據。