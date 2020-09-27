鼓勵連假善用大眾運輸 台灣好行再推乘車優惠

交通部公路總局為鼓勵民眾連假期間善用大眾運輸，將於中秋節前後（9月30日起至10月4日），以及國慶連假（10月8日至11日）為止，凡民眾使用電子票證搭乘「台灣好行」景點接駁路線，均可享半價優惠。

交通部公路總局指出，中秋節前後（9月30日起至10月4日），以及國慶連假（10月8日至11日），只要使用悠遊卡、一卡通、icash2.0等電子票證，搭乘「台灣好行」景點接駁路線，均可享半價優惠。

至於「台灣好行」屏東的路線，主要以墾丁快線「9189高鐵左營站─台88線─小灣墾丁」為主，另外，民眾只需要在上述期間使用電子票證搭乘國道客運、台鐵返鄉，再轉乘屏東地區公路客運，或市區客運路線，皆可享基本票價免費的轉乘優惠。

屏東客運公司指出，根據往年連假經驗，全縣主要道路都會「很多車」，因此，交通部公路總局比照端午連假優惠，來鼓勵民眾返鄉或出遊搭乘大眾運輸工具。

屏東客運公司表示，中秋節、國慶連假，優惠最多的為「墾丁快線」，原本一般票價為352元，而民眾只要在優惠時段，使用電子票證乘車，即可享有176元的優惠。