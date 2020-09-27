非結核分枝桿菌難治 醫師：需多重藥物長期治療

何謂非結核分枝桿菌？衛生福利部桃園醫院護理師呂孟蓉說明，該菌屬於環境菌，可存在飲水、土壤、灰塵及植物和食物等生活周遭，可通過鼻孔進入呼吸道、口腔進入胃腸道或皮膚接觸等途徑感染；醫師更坦言，該疾病治療相當難纏。

非結核分枝桿菌容易在慢性呼吸道疾患，如慢性阻塞性肺病、支氣管擴張症、肺囊性纖維化、免疫功能不良、惡性腫瘤病人以及老年人身上發現。呂孟蓉舉例，有名78歲的個案因食慾不振、咳嗽數月，確診非結核分枝桿菌肺炎，仍在藥物治療中。

呂孟蓉表示，該疾病最常造成肺部感染，導致長期咳嗽、倦怠、夜間盜汗、體重減輕、呼吸困難等症狀。這種細菌還容易侵犯皮膚、骨骼、肌肉例如當皮膚有傷口、指甲受傷或手術過後，容易被非結核分枝桿菌感染，造成皮膚疾病。

胸腔科醫師李勁毅指出，非結核分枝桿菌感染的治療相當複雜，首先須判定是否為非結核分枝桿菌引起的疾病，若只是單純的移生則只需觀察，一旦確診非結核分枝桿菌所引起的疾病，治療期可長達一年半以上，不同菌種所使用的藥物也不同。

李勁毅補充，由於非結核分枝桿菌治療相當複雜，因此在治療的過程中需要同時使用多種藥物，除需多重藥物長期治療外，甚至有時也需外科手術的介入，另外非結核分枝桿菌也容易產生多重抗藥性，治療上必須小心預防抗藥性的產生。

呂孟蓉提醒，即使非結核分枝桿菌是普遍存在於我們的環境裡，但只有少數的個體有引發感染的問題，可能與宿主及其免疫功能不全有關。需維持正常生活作息，保持情緒穩定、飲食均衡注意營養攝取、充足睡眠、走出戶外且適度運動。