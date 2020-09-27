劉冠廷：人生重要的不是目的，而是一路走來的過程，擁有多少美好

無論是《花甲男孩轉大人》中充滿台客氣質又親切的鄭花明，還是電影《陽光普照》中一出場就令人不寒而慄的菜頭，劉冠廷總是能用多變的角色魅力和丰采，迸發屬於他截然不同的詮釋意境──你可能很難想像，高中以前的他，完全沒想過要走戲劇這條路，而如今他已經用豐富的故事，感動無數人。

現年才30出頭的劉冠廷，不僅已經抱回金鐘獎戲劇節目男配角獎與金馬獎最佳男配角獎殊榮，多元的戲路和對自我堅持永不放棄的精神，正寫下屬於他最精彩的人生篇章。

如今，他再度於《消失的情人節》中飾演憨厚和純情的大男孩，討喜的模樣十分讓人熱愛，為了這個角色，劉冠廷還特別去鑽研開公車的技巧，更讓自己的節奏從生活中完全比他人慢個好幾倍，「這個主角非常的單純，會有一種讓自己回到小時候的感動。」

李霈瑜和劉冠廷一快一慢的有趣搭配

《消失的情人節》由陳玉勳執導，《陽光普照》、《花甲男孩轉大人》劉冠廷與《水下三十米》李霈瑜主演，過去曾完成《健忘村》、《總舖師》、《熱帶魚》等精彩作品的他，這回的電影是他醞釀20年的劇本，奇幻的劇情令人驚豔。

故事描述，公車司機阿泰（劉冠廷飾），是一個動作慢吞吞、連手錶的時間、地震的感應都比別人慢的奇葩。而郵局櫃員楊曉淇（李霈瑜飾）和阿泰完全相反，是個凡事搶拍的超級急性子，唯獨感情生活毫無進展，年近30還是母胎單身。

情人節前夕，楊曉淇被陽光的劉老師搭訕，終於情竇初開的曉淇和他天雷勾動地火；想不到一覺醒來，劉老師再無音訊、而且情人節居然已經過了？毫無記憶的楊曉淇，開始了一趟尋找真相的奇幻旅程……

「慢半拍」也很難演

他分享，為了讓自己演出極端反應慢的人，最大的困難就是必須逼著自己慢半拍，「阿泰的反應慢、說話慢、思考慢、動作慢，因此比須由外而內，慢慢讓自己有個時間差，那節奏感的拿捏非常重要。」

但快和慢是相對的，所以創造這個角色不單單是靠一個人去營造，如何能讓每一場戲演出的感覺都不同，是他努力在鑽研的地方。

在劉冠廷的戲劇生涯中，陳玉勳導演算是這一路上的恩人和貴人，除了在他默默無名時找他拍攝廣告，還在植劇場徵選期，以為自己年齡超出限制即將放棄時，努力鼓勵劉冠廷參加甄試，這才有了後續的戲劇路。

「當勳導找我演的時候，我其實滿開心的，而且很怕自己會被替換掉，甚至懷疑自己『真的可以嗎？』」劉冠廷坦言，不知道自己能不能勝任商業電影的詮釋，也怕自己造成大家的困擾，從邀約到正式開拍的半年空檔，自己也十分忐忑。

劉冠廷：當演員最氣餒的，是明明導演覺得不行卻妥協了

有趣的是，對比幾乎從頭到尾被陳玉勳罵的李霈瑜，劉冠廷雖然也有被「教訓」，但程度和次數可謂天壤之別。

李霈瑜坦言，導演罵人的方式真的是很酸，也很讓人難過，畢竟那種人物的節奏拿捏讓自己有很高的不安全感，「我覺得自己很怪，甚至一度曾經懷疑自己、懷疑導演，最後我是用旁觀者的角度，用李霈瑜的身分寫信給楊曉淇，鼓勵自己要振作。」

而劉冠廷說，「自己在演戲時，會有一條舒服的線在走，如果不對了，會覺得渾身不對勁；導演罵我們是為了自己好，因為至少要他覺得有趣，觀眾才會覺得有意思。」

「當演員最氣餒的，是明明導演覺得不行，但卻因為時間、光線、進度等因素妥協了，那對我來說是最難過的事。」

一路走來，劉冠廷踏上演員的路其實非常驚奇，也並不是一開始就奠定了演戲的目標和方向……

曾經一度茫然 靠著堅持闖出一片天

事實上，劉冠廷在高中選填志願時，因對未來沒有什麼志向，所以隨意地填了戲劇系，因此開啟他的戲劇路。

然而，從大學畢業、替代役退役後，因為總是找不到演出機會，便應試了體育教師，還在國民中小學任職了近三年的時間，不過在此期間，他仍努力接觸關於戲劇的工作，劇場的歷練，奠定他厚實的基礎和功力。

也許就是秉持這樣的信念，雖然一開始在嘗試當演員的過程，碰上了無數挫折，像是戲劇試鏡都沒下文、努力想嘗試演出都未果，「我爸爸提醒我，應該思考自己演戲是為了什麼，我也常想，觀眾可以看的東西太多了，我有沒有講故事有差嗎？」

人生最重要的其實是過程

他分享，「小時候的自己滿會念書的，而大家對會念書的小孩，總是有一定的期望，後來發現自己成績開始不行的時候，才意會到至少要念國立大學，就這樣上了台藝大戲劇系。」

不過，一開始進入新環境，他其實不太認真且放縱自己，不愛上課、喜歡鬼混，結果等到學期末發現自己快被「二一」時，「我開始抱怨、幫自己找了一堆藉口，甚至怨天尤人，最後才意會到，其實一切都是自己造成的。」

於是，大二開始他決定重新做人，對課業認真、整個人也無比覺悟；大三那年積極地全心全意做表演，給自己刺激和思考，「人往往都活在慣性裡，而身為一個藝術家或表演者，就要突破自己的慣性。」

劉冠廷說，「小時候，我們常常覺得時間很慢，但長大時，卻總是覺得生活步調太快，然而，人的生活不應該急著去哪裡──重要的不是目的地，而是這一路走來的過程，擁有多少美好。」

（作者／魯皓平 本文出自2020.9.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）