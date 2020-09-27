一張圖看北台灣戴雨帽子 彭啟明：北部下到明天

今、明兩天東北風影響及華南雲雨區東移，台中以北及東北部天氣稍涼；北部及東北部地區有陣雨，並有局部大雨發生的機率，中部、東部、東南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨，南部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」，PO出雷達回波圖，他表示，好像台灣北部戴了一個雨帽子，北部下到明天。

中央氣象局說，在威克島西方海面有一熱帶性低氣壓，向北北西移動，時速25公里，預測24小時有發展為輕度颱風的趨勢。倘若颱風生成，將是鯨魚颱風。彭啟明說，今年第13號颱風鯨魚將生成，對台灣沒影響。是日本命名，是星座鯨魚座的意思。

氣象局說，未來一周天氣系統變化較快，有兩波東北風影響，氣溫起伏較快。明天東北風及華南雲雨區東移持續影響，北部及東北部天氣稍涼；北部及東北部地區有陣雨，並有局部大雨發生的機率，降雨範圍較大，各地雲量偏多，中部及東部、東南部地區有局部短暫陣雨，南部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

周二東北風減弱，北部及東北部氣溫稍微回升；北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，但午後有局部短暫雷陣雨。

周三、周四東北風再增強，北部及東北部氣溫稍下降，天氣稍涼，迎風面的北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，南部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。