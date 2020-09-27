今明多雨轉涼 吳德榮：中秋連假好天氣

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天東北風挾帶水氣多，苗栗以北及東半部轉有局部陣雨，中部略受影響、有局部短暫陣雨的機率，南部山區午後有局部短暫雷陣雨；有局部較大雨勢。苗栗以北濕涼、中南部早晚涼。今天北部19至25度、中部21至31度、南部22至33度、東部20至30度。

周二東北風水氣減少、有短暫空檔；北部轉多雲，中南部晴時多雲午後山區有局部短暫雷陣雨，東半部偶有局部短暫雨的機率。

周三東北風水氣略增，北部及東半部雲量再增多，偶有局部短暫雨的機率，中南部多雲時晴山區午後有局部短暫雷陣雨。

他說，連假周四至周日台灣附近東北風轉偏東風再轉東南風，背風面西半部大多為晴時多雲、山區午後有局部短暫雷陣雨；迎風面東半部多雲，偶有局部零星降雨的機率，出遊影響不大。氣溫逐日漸升；白天舒適至微熱，夜間因輻射冷卻早晚涼，為秋高氣爽、日夜溫差大的天氣。

他說，中秋夜模式模擬調整得更為偏乾，大台北及東半部雖因迎風面水氣的堆積，賞月偶爾有低雲干擾，但雲層發展稀疏、影響不大；中南部午後發展的雲層、夜間已消散，新竹以南都是明月當空、賞月沒有疑慮的天氣。