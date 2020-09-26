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三軍總醫院王智弘院長 榮獲科技部「2020未來科技獎」

聯合報 / 記者李樹人／即時報導
三軍總醫院王智弘院長研究團隊以「超音波結合微氣泡疫苗經皮導入與霧化式微氣泡藥物於呼吸道感染治療應用」創新研發成果，榮獲行政院科技部2020年未來科技獎。圖╱三總提供
三軍總醫院王智弘院長研究團隊以「超音波結合微氣泡疫苗經皮導入與霧化式微氣泡藥物於呼吸道感染治療應用」創新研發成果，榮獲行政院科技部2020年未來科技獎。圖╱三總提供

行政院科技部舉辦2020年未來科技獎，三軍總醫院王智弘院長研究團隊以「超音波結合微氣泡疫苗經皮導入與霧化式微氣泡藥物於呼吸道感染治療應用」創新研發成果，在專家學者所組成評審團中脫穎而出，榮獲殊榮。

王智弘在2018年以「廣效型局部促藥物輸送之微氣泡複合醫材」為主題，榮獲國家新創獎肯定。

該創新研發具體展現外用型微氣泡複合醫材在增強內耳藥物輸送、促進傷口修復以及增進毛髮生長等臨床領域之潛力與應用價值。新冠肺炎病毒肆虐全球，重創世界各國。本次王智弘與國立台灣科技大學研究團隊合作，將超音波結合微氣泡疫苗經皮導入技術與霧化式微氣泡藥物於呼吸道感染治療應用。

由於過去以超音波促溶菌酶微氣泡藥物輸送技術，在肺部深層吸入劑的溶菌酶微氣泡藥物載體開發已累積許多經驗。王智弘院長創新研發團隊希望未來能儘早開發出可運用於新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)微氣泡疫苗，或治療藥物載體吸入劑。藉由超音波影像偵測藥物輸送效率，期能大幅提升治療之效率與精準度。

未來科技獎是我國展現生技研發能量與創新力的重要指標。各參賽團隊之創新研發作品系由科技部、中研院、與衛福部等部會所組成專業評審團隊審查。

三軍總醫院王智弘院長研究團隊以「超音波結合微氣泡疫苗經皮導入與霧化式微氣泡藥物於呼吸道感染治療應用」創新研發成果，榮獲行政院科技部2020年未來科技獎。圖╱三總提供
三軍總醫院王智弘院長研究團隊以「超音波結合微氣泡疫苗經皮導入與霧化式微氣泡藥物於呼吸道感染治療應用」創新研發成果，榮獲行政院科技部2020年未來科技獎。圖╱三總提供

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