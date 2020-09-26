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影／女王頭震撼光影特效搶先曝光 蕈石群奇幻美景試燈

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
夜訪女王頭及蕈石群奇幻夢景試燈，五光十色超震撼。記者游明煌／攝影
夜訪女王頭及蕈石群奇幻夢景試燈，五光十色超震撼。記者游明煌／攝影

往年在每年4月舉辦的「野柳石光夜訪女王」活動，今年因新冠肺炎延期，將在9月27日到10月4日再現光影特效，今晚野柳地質公園舉行試燈，五光十色的光影特效照亮夜空，十分震撼，展現野柳蕈石群及女王頭的奇幻美景。

交通部觀光局北觀處今年規畫以環境為主，運用第一區廣場的大岩壁為螢幕，配合光影投影設備播放首映的「野柳異想世界」動畫片，製作耗時1年，影片敘述野柳地質公園的演化過程，很有看頭。

岩石光影區域規畫「俏皮公主」、「女王頭」燈區，活動時間從晚間6時30分至9時，每30分鐘呈現光影燈光秀，讓參觀民眾能在海浪、奇岩、燈光及音樂中感受「石光交響曲」的魅力，民眾可以在最佳的觀賞高點鳥瞰，或近距離觀賞各區蕈狀岩、海蝕溝岩壁及野柳地景在燈光照映下的美景。

「夜訪女王」以免費贈票方式入園，活動期間民眾只要憑109年9-10月統一發票2張，即可兌換入園券，發票將轉贈新北市公益機構。

10月3日晚上7時登場的「女王音樂會」，邀請主播岑永康主持，知名台客天王陳昇、美聲天后周蕙、國立台灣交響樂團青年弦樂團及小提琴康妮媚演出，跨界的古典弦樂風加上台客風的雙重饗宴，將讓參與民眾迎著海風，徜徉在悠揚的樂音中，歡度中秋連假。

音樂會現場無開放購票，因民眾反應熱烈，北觀處決在第一區的觀海木棧平台增設大螢幕區實況轉播音樂會的現場實況，·當晚開放前200位民眾免費入場，下午5時30分開始排隊領取號碼牌，6時30分開放入園，没抽中音樂會門票的民眾也可現場排隊領號碼牌入場。

北觀處長張振乾說，2018年野柳地質公園以「夜間光影岩石」為主軸，配合海浪、漁火等元素為背景，在野柳地質公園內裝設光影，展現獨特的「夜間地質美景」環境，一炮而紅成為北觀處年度招牌活動，今年免費夜間入園鼓勵民眾至北海岸旅遊，帶動在地觀光產業。

新空間公司楊景謙總經理表示，活動期間園區採總量管制，另配合防疫政策女王音樂會採實名制，須配戴口罩入場，邀請民眾中秋連假至野柳地質公園體驗不一野柳之夜。

相關活動訊息請至以下網站查詢：

北觀處官網

https://www.northguan-nsa.gov.tw/

北觀粉絲團-幸福北海岸

https://www.facebook.com/northguan/

夜訪女王頭及蕈石群奇幻夢景試燈，五光十色超震撼。記者游明煌／攝影
夜訪女王頭及蕈石群奇幻夢景試燈，五光十色超震撼。記者游明煌／攝影
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野柳 女王頭 音樂會

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