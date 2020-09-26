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李梅樹紀念館今開展 洪瑞麟《煤礦坑》回台後首亮相

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
李梅樹紀念館2020梅樹月「繁花盛開 美術史裡的『三國演繹』」展覽今開幕，文化部長李永得欣賞展品之一洪瑞麟作品《煤礦坑》，這也是該作品回台後的首次展出。圖/文化部提供
李梅樹紀念館2020梅樹月「繁花盛開 美術史裡的『三國演繹』」展覽今開幕，文化部長李永得欣賞展品之一洪瑞麟作品《煤礦坑》，這也是該作品回台後的首次展出。圖/文化部提供

文化部長李永得今赴新北市三峽李梅樹紀念館，出席2020梅樹月「繁花盛開 美術史裡的『三國演繹』」開幕式，與李梅樹紀念館館長李景光、李梅樹文教基金會執行長李景文、台籍第一代西畫家陳澄波、藍蔭鼎、陳植棋的家屬一同參觀展覽，值得一提的是，此次展品中的洪瑞麟作品《煤礦坑》，是去年美國爾灣順天美術館捐贈文化部作品之一，這次也是該作品回台後的首次展出。

李景光指出，本次展覽內容以日籍畫家石川欽一郎為中心，分別向上、下連結石川的英籍老師伊斯特，以及石川在台時的學生李梅樹、陳植棋、倪蔣懷、洪瑞麟、藍蔭鼎等台灣第一代西畫家，不僅橫跨英、日、台三國畫家，在適逢教師節前夕開幕，更充分演繹展覽所欲傳達師生相傳的脈絡。

文化部長李永得表示，李梅樹先生是台灣相當重要的前輩藝術家，生長並落根於三峽，在自身藝術創作外，當年更投入三峽祖師廟重建工作，廣邀台灣藝術名家參與，使這座信仰中心成為「東方藝術殿堂」，為台灣本土美學留下深刻印記。

他認為，李梅樹對台灣土地的懷想及守護延續台灣藝術文化的信念，正是文化部推動「重建台灣藝術史」計畫的初衷，期盼呈現台灣美術發展的起源與脈絡，並重新建立完整的藝術史及台灣文化面貌。

文化部提及，此次展品中的洪瑞麟作品《煤礦坑》，是去年美國爾灣順天美術館捐贈文化部作品之一，該作品回台後的首次展出，順天美術館創始人許鴻源與李梅樹友誼深厚，李梅樹更曾為許鴻源夫婦繪製肖像畫，順天藏品回台後能於李梅樹紀念館展出，實具特別意義。

本次展覽於李梅樹紀念館展出「春萌序曲－師生頌前奏」，包含素描、版畫、水彩、油畫等，共逾50件以19世紀至1945二戰終戰前為主的原作，並有相關老照片、書信、繪葉書、美術著作及書刊雜誌等文獻的展陳。此外，於國立台北大學展出「光風薈萃－風景繪譜曲」，以戶外美術館的型態，展出逾50幅台、日、歐等異地風景大圖輸出作品。

文化部 紀念館 美術館

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