又是新北三峽五寮間山筍園 我一口氣爆9例本土登革熱
疾病管制署今公布，新北市本土登革熱筍園群聚增9例確診個案，該群聚截至目前含桃園市龜山區1例共計14人確診，研判五寮間山筍園群聚已進入第三波疫情，因屬群聚，衛生單位持續加強個案活動地周邊病媒蚊調查、孳生源清除，筍園設置警示牌封園，勿以身試法慘遭開罰。
疾管署副署長莊人祥表示，今新增個案為6男3女，年齡介於50多歲至80多歲，均居住三峽區，分別為五寮里6例、安溪里1例及中正里2例；其中3人無症狀，其餘6人發病日介於9月4日至9月23日。9名個案因有五寮里相關活動史，分別於9月23日、24日進行接觸者採檢。
8人檢出雙抗體陽性，1人PCR陽性(第一型登革熱)，研判確診；新增9名個案平時活動地以住家及五寮里筍園為主，且與先前公布案1至案3居住地相鄰，研判感染地為五寮尖山筍園及五寮里5鄰及6鄰社區，確實有在筍園發現廢棄輪胎、芋葉等容易成為孳生源的積水容器。
莊人祥表示，研判當地確實可能還有未清除孳生源，將儘速找出，避免下一波疫情再發生。另已匡列具相關接觸史民眾共223人，其中採檢209人，11人陽性(新北市三峽區案3至案13)、179人陰性、16人檢驗中、3人待二次採檢，社區監測將持續至10月24日。
今年截至目前國內累計30例登革熱本土病例，16例居住桃園市(15例桃園區、1例龜山區)，14例居住新北市(13例三峽區、1例中和區)；另累計59例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。
莊人祥再次強調，目前仍是登革熱流行季節，且近期各地降雨機會增加，提醒民眾雨後仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並澈底清除；平時若有儲水澆灌農作物習慣，應將儲水容器確實加蓋密合或覆蓋細紗網，留意蓋子不能積水、細紗網拉平且無下垂於水中，避免孳生孑孓。
此外，民眾若需長時間在戶外活動，請做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑；一旦出現發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史。
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