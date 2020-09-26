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防疫下的視力危機 台學童近視度數半年暴增75度

中央社 / 台北26日電

校園為防疫改線上教學，孩子長時間窩在家盯3C，反釀視力危機。眼科醫師觀察，台灣孩童近視度數平均年增100度，疫情短短半年就暴增75度，惡化速度是原本1.5倍，呼籲注意護眼。

全球新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，民眾大多窩在家裡、避免出門，不少學校為了避免群聚感染，紛紛改為遠距線上教學，短短半年，孩童近視度數明顯增加。

高雄長庚醫院眼科近視防治中心主任吳佩昌接受中央社記者訪問時表示，亞洲人因望子成龍、望女成鳳的傳統觀念重，孩子課業壓力大，戶外活動相對少，近視比例也明顯高於歐美。

根據最新兒童近視流行病學報告指出，東亞孩童近視率高達73%，遠高於歐洲40%、美洲42%和非洲約10%，東亞地區中又以台灣近視比率最高。

教育部統計發現，全台7歲至15歲中小學近視人數多達96萬人，近視發生尖峰年齡為7至8歲及13至14歲，其中小一至小三度數增加速度最快，每年平均增加100度，遠高於美國平均55度。

吳佩昌說，受到疫情影響，各國學校紛紛將實體課程改為線上課程，加上民眾為降低感染風險，都盡可能少出門，孩童在家不論看電腦、看書、玩手機都是近距離用眼的活動，短短半年，香港、新加坡都發現孩童近視度數明顯增加。

吳佩昌指出，根據他的臨床觀察，以往孩童每年近視度數平均增加100度，但在疫情期間很多孩子在短短半年內就暴增75度，等於一年就增加150度，是以往的1.5倍，短短3年就可能成為超過500度的高度近視者。

他強調，眼球就像一顆氣球，度數愈深代表氣球吹得愈大，破掉、眼部病變風險也愈高，尤其年紀愈小罹患近視，愈容易導致高度近視，恐出現白內障、青光眼、視網膜剝離、黃斑部病變，甚至有演變成失明的風險。

吳佩昌提醒，家長應讓孩子養成每天戶外活動80分鐘的習慣，可有效減緩近視發生率約50%，若因防疫無法出門，也可以改到陽台曬曬衣服，將眼睛從手機、電視等3C產品螢幕上移開，讓眼睛休息，並且每半年固定回診檢查視力情況，若有近視務必提早治療，延緩近視加深速度。

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