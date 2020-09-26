中秋烤肉注意！消保處抽檢烤肉盤 2件溶出物超標

中秋佳節烤肉，當心烤肉盤溶出有害物質！行政院消費者保護處抽測10件市售金屬烤肉盤，其中有2件「有塗層烤肉盤」溶出物超標，並高達9件標示不合格。消保處提醒民眾，賞月烤肉之際，應注意烤肉盤耐熱溫度、使用和清潔方法，烤肉盤如有損傷應立即更換，勿讓有害物質釋出影響健康。

行政院消保處於8月至9月間，在實體店面及網路價購10件金屬烤肉盤進行檢測及查核，在品質檢測部分，5件「無塗層烤肉盤」進行材質試驗，檢驗「鉛、銻」，5件「有塗層烤肉盤」進行溶出試驗；標示查核部分，「無塗層烤肉盤」及「有塗層烤肉盤」則分別依商品標示法及食安法進行檢視。

消保處指出，針對「有塗層烤肉盤」溶出試驗，5件有2件不合格，不合格原因為「4%醋酸、蒸發殘渣測試」溶出值分別為114ppm及35ppm，均高於標準值30ppm，檢出可能會遷移至食材的物質，塗層均為「氟碳化合物」（塑膠）。

標示部分，消保處說，高達9件不合格，原因是未標示製造商或委製商地址、電話、製造日期及其他應注意事項較原產地說明書簡略，或未標示耐熱溫度或塗層材質等。

消保處提醒民眾，賞月烤肉之際，應注意烤肉盤耐熱溫度、使用和清潔方法，烤肉盤如有損傷應即更換，勿讓有害物質釋出影響健康。