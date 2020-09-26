聽新聞
test
0:00 / 0:00
文化部表演藝術類補助計畫 10月起開放申請
為健全表演藝術生態均衡發展，文化部鼓勵民間藝文團體培育優秀人才，持續辦理表演藝術類補助計畫，並自10月1日起，開放受理110年度計畫申請，受理期間為期1個月。
文化部表示，凡對培育表演藝術專業人才、促進表演藝術國際交流發展，國際研討會或國際性表演活動；有助於國內表演藝術多元發展的國際性、實驗性、扎根性、文化多樣性計畫；提升整體表演藝術生態研究及發展的推廣與出版計畫，皆可提出申請。
110年度表演藝術類補助受理申請時間自10月1日起至11月2日截止，歡迎經政府立案的財團法人文教基金會、文化團體、演藝團隊及大專院校相關藝術系所等團體或組織提出申請，補助相關資訊及需備文件，可至文化部獎補助資訊網（http://grants.moc.gov.tw/Web/）查詢，或洽藝術發展司吳小姐02-8512-6534。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言