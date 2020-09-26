新北三峽登革熱群聚再增9例 研判已有3波感染

新北三峽登革熱群聚疫情擴大，疾管署今天宣布新增9例本土登革熱個案，均有五寮尖山菜園活動史，這起群聚累計確診數達14人，研判當地已出現3波感染。

衛生福利部疾病管制署今天下午召開記者會公布此消息，疾管署副署長莊人祥表示，這次新增的9例個案為6男3女，年齡介於50多歲至80多歲，均居住三峽區，分別為五寮里6例、安溪里1例及中正里2例，其中3人無症狀，其餘6人發病日介於9月4日至9月23日。

莊人祥說，9名個案均有五寮里相關活動史，分別於9月23日、24日進行接觸者採檢，8人檢出抗體陽性，屬於早期感染，另有1人檢出核酸檢測（PCR）陽性，根據第一例確診個案感染時間研判，當地恐已出現3波感染。

莊人祥指出，新增的9名個案平時活動地以住家及五寮里菜園（筍園）為主，由於個案住家及活動地位於五寮里5鄰及6鄰地段或鄰近區域，且與先前公布的案1至案3居住地相鄰，研判感染地為五寮尖山菜園及五寮里5鄰及6鄰社區。

據統計，這起群聚截至目前共計14人確診，包括新北市13例及桃園市龜山區1例。

因應本起群聚，衛生單位持續加強個案住家及活動地周邊的病媒蚊調查、孳生源清除及化學防治工作等，發現菜園竹林至少有16個輪胎、數個水桶以及芋頭的葉子，都是容易積水的容器，恐孳生病媒蚊，同時在個案活動的菜園設置警示牌，提醒當地民眾注意防蚊。

此外，疾管署已匡列具相關接觸史的民眾共223人，其中採檢209人，11人陽性、179人陰性、16人檢驗中、3人待二次採檢，社區監測將持續至10月24日。

疾管署指出，今年截至目前國內累計30例登革熱本土病例，16例居住桃園市（15例桃園區、1例龜山區），14例居住新北市（13例三峽區、1例中和區）；另累計59例境外移入病例，感染國家以印尼、菲律賓及越南等東南亞國家為多。

新北市衛生局今天晚間也發布新聞表示，自從三峽五寮里出現本土登革熱，為找出隱性感染者，從17日起主動對五寮區域居民、農友擴大篩檢及健康監測，檢出此9例確診個案。

新北市衛生局請三峽區所有醫療院所提高警覺，並向衛生局領取免費登革熱快篩試劑，診間如遇有發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等登革熱疑似症狀民眾，請使用快篩試劑協助診斷，並務必採檢通報登革熱，以利後續防治措施。

疾管署強調，目前仍是登革熱流行季節，且近期各地降雨機會增加，提醒民眾雨後應加強落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視戶內外容器，將積水倒掉並澈底清除；平時若有儲水澆灌農作物的習慣，應將儲水容器確實加蓋密合或覆蓋細紗網，並留意蓋子不能積水、細紗網拉平且無下垂於水中，避免成為孑孓孳生的死角。

此外，民眾若需長時間在戶外活動，請做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分的防蚊藥劑；一旦出現發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。