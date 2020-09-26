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12位十大傑出青年頒獎 謝怡芬Janet盧廣仲獲獎

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
國際青年商會中華民國總會今天頒獎給12位第58屆十大傑出青年。記者楊濡嘉／攝影
國際青年商會中華民國總會今天頒獎給12位第58屆十大傑出青年。記者楊濡嘉／攝影

國際青年商會中華民國總會今天在高雄市舉辦年會暨第58屆十大傑出青年頒獎典禮，藝人謝怡芬（Janet）、盧廣仲都獲獎，謝怡芬到場領獎，盧廣仲由他的父親代領。

今年12位十大傑出青年如下：科學及技術研究發展類，耐能智慧股份有限公司總經理（執行長）劉峻誠；基層勞教類，球學創辦人兼執行長何凱成；企業、創業及經濟發展類，愛因斯坦人工智慧公司執行長周仁海；醫學研究類，國立清華大學分子醫學研究所副教授林玉俊；社會服務類，SkillsforUI執行長、社團法人國際技能發展協會祕書長黃偉翔；體育技藝類，體操鞍馬國手李智凱；文化及藝術類，國際小提琴家曾宇謙和音樂創作者、音樂製作人、歌手、演員盧廣仲；公共行政類，苗栗地方檢察署檢察官黃振倫；農漁環保類，國立海洋大學水產養殖系助理教授，徐德華；兒童、性別及人權關懷類，小紅帽（月經權益倡議與月經教育推廣組織）創辦人林薇；華裔青年特別獎，演員、主持人、小提琴家、作家謝怡芬。

擔任十大傑出青年評選主委的立法院長游錫堃到場致詞，表示12位青年在不同專業領域表現傑出，但有3個共同點，即有關心公益的善良之心、有將良善化為行動之心、有奮鬥的信心，他勉勵青年們，「未來人生，莫忘初心」。

青年 Janet 盧廣仲

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