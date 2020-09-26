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你也睡不好嗎？全台去年460萬人失眠 年吞8億顆安眠藥

聯合報 / 記者陳婕翎／即時報導
殺防治中心今年調查2000人15歲民眾以上民眾，過去一週有失眠困擾者占23.3%，相當全台恐有460萬人因失眠苦惱，其中失眠等級屬於極度嚴重者占5%，因睡不著極度痛苦者多達100萬人。記者陳婕翎／攝影
殺防治中心今年調查2000人15歲民眾以上民眾，過去一週有失眠困擾者占23.3%，相當全台恐有460萬人因失眠苦惱，其中失眠等級屬於極度嚴重者占5%，因睡不著極度痛苦者多達100萬人。記者陳婕翎／攝影

自殺防治中心今年抽樣調查2000名15歲民眾以上民眾，2019年曾有失眠困擾者占23.3%，相當全台恐有460萬人因失眠苦惱，其中失眠等級屬於極度嚴重者占5%，全國自殺防治中心主任李明濱表示，因睡不著極度痛苦者多達100萬人，這群人就可能是不當使用安眠藥高風險族群。

台大醫學院護理學系所副教授吳佳儀解釋，失眠是一種導入或維持睡眠不良主訴，且與重大心理困擾或日間功能損害有關，即使提供客觀環境仍睡不著，也屬於失眠。依期間可分急性、暫時性、慢性失眠等；依病因分為原發性失眠及因藥物或疾病引起續發性失眠。

台灣民眾的失眠問題與安眠鎮靜類藥物使用盛行率相當高，幾乎每3到4人就有一人使用過安眠藥，台灣鎮靜安眠藥年用量高達8億2000萬顆以上，從不當使用、誤用、濫用、依賴到成癮連續進程，每個階段都有可能因藥物不當使用造成個人身心問題與社會重大衝擊。

李明濱說，歐美地區安眠藥與鎮靜劑嚴格開立，反觀台灣取得安眠藥卻相當方便，透過開業診開立三個月連續處方，本意原是希望便民，若醫療院所未落實衛教，一不小心就增加不當使用風險，可能越吃越多，甚至民眾手邊若有許多安眠藥，就可能私自把安眠藥分給親屬服用。

今年台灣失眠人數自25％降至23％，但安眠鎮靜藥物用量卻持續增加，李明濱研判，可能與臨床遇到受失眠所苦的民眾急著想回復睡眠品質，不適就開藥，但失眠不等於要吃藥，睡不好可能與血壓高、甲狀腺分泌、心理壓力等問題有關，籲民眾不要睡不著就想吃藥。

台灣太容易取得安眠鎮靜藥物，不僅可能易使長者因注意力不集中跌倒造成失能，也影響國內自殺防治成效，李明濱指出，去年全台3500人自殺者，其中多達3至4成就是服用安眠藥，醫療端對於藥物及非藥物失眠處置有賴跨領域專科形成共識使民眾有所依循。

吳佳儀建議，醫院跨科應共同照護不同失眠分類的病患，初始因失眠至醫療就醫者，如最常見慢性病患者，應由第一位醫師把關安眠藥處置流程暨說明，研擬針對失眠臨床非藥物治療流程、根據失眠藥物及非藥物治療指引建立合理的處方監控流程。

失眠 睡眠 患者

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