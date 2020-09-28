麗寶水陸樂園、密室逃脫、摩天輪 中秋.國慶連假第二人只要20元

文 / 麗寶樂園 提供

中秋、國慶連假將至，麗寶樂園渡假區推出超殺好康搶客，因應馬拉灣20週年慶休園倒數，兩個連假期間，探索世界、馬拉灣、摩天輪、密室逃脫，凡第一人購買全票，第二人只要$20元；十月還有壽星專屬優惠，10/1-10/11當月壽星持身分證件現場購票，只要$20元就能暢玩馬拉灣!

圖／麗寶樂園 提供
圖／麗寶樂園 提供

馬拉灣20周年最後倒數 海.陸.空.密室第二人$20元
今年適逢20週年慶的馬拉灣水上樂園，將在10/11後展開季節性休園，麗寶樂園渡假區在馬拉灣休園前送給遊客們好康優惠，中秋連假10/1-10/4、國慶連假10/9-10/11期間，馬拉灣、探索世界、天空之夢摩天輪、密室逃脫共四大場域，第一人購買全票，第二人只要$20元；馬拉灣還有十月壽星專屬優惠，10/1-10/11只要是當月壽星，憑身分證件現場購票，馬拉灣門票只要$20元，超誠意優惠，讓民眾可以把握最後一波玩水機會。

中秋雙十連假，麗寶雙園.摩天輪.密室逃脫第二人$20元。 圖／麗寶樂園 提供
中秋雙十連假，麗寶雙園.摩天輪.密室逃脫第二人$20元。 圖／麗寶樂園 提供

圖／麗寶樂園 提供
圖／麗寶樂園 提供

連假不無聊 賽車場六種玩法挑戰刺激
位於渡假區西側的麗寶國際賽車場，擁有多元酷炫的新玩法，想要體驗速度感的遊客，可以選擇駕駛卡丁車，馳騁亞洲最佳卡丁賽道，或體驗地面模擬高空跳傘「垂直風洞」；還有適合親子同樂的中部最大室內「飄移卡丁車」，在安全環境下體驗貼地飛馳、極速過彎飄移的刺激感，單人$350元，3人同行只要$900元；小朋友最愛的搖控電刷車、GANKER EX 機器人等，連結感應器，就能與機器人連動、人機合一，同步操控進行機器人擂台格鬥賽，滿足男孩的機器人夢；VR虛擬實境體驗館，連假期間暢玩14款遊戲，午後吃到飽套票只要$650元。

麗寶國際賽車場多種體驗一次滿足，享受極速駕馭的卡丁車快感。 圖／麗寶樂園 提供
麗寶國際賽車場多種體驗一次滿足，享受極速駕馭的卡丁車快感。 圖／麗寶樂園 提供

全台唯一賽車主題旅店 連假專案$4999
全新對外曝光的麗寶賽車主題旅店，緊鄰麗寶國際賽車場，共有230間客房，11種房型，並囊括半數擁有景觀陽台的客房，直接俯瞰賽道，而客房設計結合籃球、足球、衝浪、賽車等特色風格，讓住房客人在房內，就能感受速度快感；除了住房，能量早餐也是一大特色，參考運動員的餐盤設計，依每個人的運動強度（低、中、高），從穀類、蛋白質、蔬果類，讓每位旅客取用適合自己的食材比例，攝取適量的早餐熱量。

中秋、雙十連假期間推出「麗寶賽車駕期」專案，每房$4,999起，含能量早餐、麗寶國際賽車場－GAMIX VR單項設施 2次或天空之夢－摩天輪搭乘券2張，搶先感受獨特的能量魅力，讓旅客身心充飽電再出發，訂房專線04-2369-6888。

全新的麗寶賽車主題旅店，超過半數客房擁有景觀陽台可飽覽賽道壯景。 圖／麗寶樂園 提供
全新的麗寶賽車主題旅店，超過半數客房擁有景觀陽台可飽覽賽道壯景。 圖／麗寶樂園 提供

麗寶Outlet特殊色口罩開賣 抹茶綠.玫瑰粉超吸睛
麗寶Outlet Mall二期彼安特BIANCO專櫃，即日起販售由口罩國家隊愛貝恩公司製造的醫用口罩，共推出多款顏色：丹寧藍、玫瑰粉、愛馬仕橘、莓果紅、抹茶綠、薰衣草紫…，連市面上大缺貨的小朋友口罩也買的到，可愛的鯨魚海洋風、逗趣的Q版小豬，滿版的圖面讓小朋友愛不釋手，成人、兒童口罩均一盒50入$450元、3盒特價$1299元，每人每日限購3盒，平日備貨500盒，假日700盒 ，詳情麗寶樂園渡假區官網http://www.lihpaoresort.com查詢。

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