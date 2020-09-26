農田水利自救會提假處分失利 法院：政院才可異議

農委會農田水利署將在10月1日掛牌，嘉南農田水利會數百名會員成立自救會，聲請定暫時狀態假處分。台北高等行政法院昨裁定駁回，自救會認為法院對於明知即將發生的公法違憲的行政作為，所採取的法律見解顯得保守，將提抗告。法院則補述，對於尚未施行的法律，得為審查表示異議者，為行政院。

嘉南農田水利會自救會指出，法院駁回的理由為，農田水利法尚未正式施行，必須10月1日。所以尚無因該法而生爭執的公法上法律關係。保全處分以已經存在的公法上法律關係為前提。

自救會法律顧問蘇煥智認為，農田水利法10月1日法正式施行，雖然正逢中秋假期，可能農委會仍然會舉行農田水利署及17個農田水利管理處的正式佈達典禮。但正式上班應該是在10月5日，當天可能相關財產均已由17個農田水利管理處辦理完成財產接管或變更登記事宜。

本案法律已經明確公布10月1日施行日，可預期的違憲侵害水利會財產的行政作為必然會在10月1日發生。而依行政訴訟法第298條第一項規定：「公法上之權利因現狀變更，有不能實現或甚難實現之虞者，為保全強制執行，得聲請假處分。」同條第二項：「於爭執之公法上法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。」

本案現狀「農田水利會是一個獨立公法人，資產歸屬農田水利會。」但10月1日農田水利法實施後，「農委會視為17個農田水利會已喪失其存在，農田水利會資產由國家承受」。所以在本案「法律實施日，就是農田水利會受難日」，為何不能提出定暫時狀態假處分呢？

對於5日後即將實施的法律，依該法律採取的行政作為，對現狀的公法上的權利關係，的確會直接產生「重大的損害」。而且也會對憲法上財產權受到「急迫之危險」，所以依據行政訴訟法第298條第二項此一聲請定暫時狀態假處分的確有其必要性。

法院表示，至於對尚未施行的法律，欲阻擋其施行適用及效力，依我國權力分立相關機制，應在行政機關移請覆議權，而非司法機關的事前法律審查權。現代法治國家權力的配置，司法機關依法審判，固享有一定的法規審查權，但在我國僅限於「事後的」審查，而不及於「事前的」審查。

以我國法律的違憲審查為例，都是在法律施行後發生違憲疑義，才得聲請大法官進行違憲審查（現行司法院大法官審理案件法第5條第1項參照）。法官聲請法律違憲審查，也是如此。

這應是考量司法機關對訟爭案件的審判較不具有積極性格，若賦與司法機關事前的法律審查權，形同承認司法機關得對立法機關制定的法律行使否決權，恐落入司法專擅或獨裁的疑慮。