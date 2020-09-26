鎮靜安眠藥釀成癮、死傷 醫籲推廣非藥物治療

據統計，全台約426萬人服用鎮靜安眠藥，其中6成用藥超過一年。醫師提醒，長期用藥恐成癮，或因注意力不集中、反應變慢釀死傷，但失眠不是非吃藥不可，呼籲建立非藥物治療流程。

國衛院論壇今天舉辦「台灣鎮靜安眠藥不當使用之防治策略」專家會議，盼進一步向衛福部提出建議。

台灣自殺防治學會理事長、精神科醫師李明濱表示，自殺防治學會7月間針對全台2000名15歲以上民眾進行電訪，發現多達23%民眾過去一週因睡不好感到困擾，推估460萬人可能有睡眠障礙。

李明濱說，造成睡眠障礙的原因很多，可能是壓力太大、生活作息、用藥因素或高血壓、心血管疾病、精神疾病等問題所致，服用鎮靜安眠藥並非唯一解方，卻是最常使用的處方。

他表示，台灣的鎮靜藥物取得容易，除了精神科醫師可開，家醫、心血管、耳鼻喉科等其他科別醫師也開立大量處方箋，加上健保鼓勵開慢性病連續處方箋，不少病人可能一拿就是3個月的藥量。

根據衛生福利部中央健康保險署統計，國內鎮靜安眠藥用量10年來持續攀升，全台用藥人口超過426.7萬人，年吞藥近9.2億顆，且高達6成持續用藥超過一年，長期影響未知。

李明濱指出，對多數患者而言，鎮靜安眠藥只是輔助工具，讓患者在治療初期可以靠藥物輔助睡眠，不需長期用藥，但因醫師開立處方時可能提醒不夠，或開立的藥物太多，長期用藥不僅會增加成癮風險，也可能導致注意力不集中、反應變慢，導致意外骨折、致死等副作用。

李明濱說，正因台灣開立這類管制類藥品不如國外嚴謹，很多患者透過在不同醫療院所看診或透過私下管道自費購買，取得大量鎮靜安眠藥，全台每年自殺通報案件當中，約有30%至40%的案件是吞下大量鎮靜安眠藥所致。

李明濱表示，台灣應建立符合國情的鎮靜安眠藥處方指引，同時研議跨科失眠治療策略指引，當患者因失眠到醫療院所就醫時，應由「第一個醫師」負責把關安眠藥處置流程，更重要的是強化醫病溝通，建立非藥物治療流程，降低藥物用量。