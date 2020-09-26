高公局連假前夕開始直播說路況 7名播報員今初次登場

中秋連假即將到來，高公局預測連假車潮直逼大年初一，高速公路局積極備戰，由交通管理組科長蔡明哲率領7位同仁組成國道路況播報團隊，向氣象局播報方式學習，團隊在今日正式亮相，交通部長林佳龍與氣象主播伍婉華也前往指導，期許播報員都能秉持專業，將交通資訊傳達給國人。

目前播報團隊有4男3女共7人，由蔡明哲率隊，成員有張耿宗、許文瑜、陳恩柔、張譽耀、黃郁凱及游衣芸，皆具有交通專業背景，其中身材嬌小的游衣芸外型亮眼，面對媒體採訪顯得特別害羞，說她前天就開始練習，嘗試不要看投影片，上台講完「還是覺得很緊張」，希望未來能再用更淺顯易懂的詞彙播報。

伍婉華看完7位播報員表現後，覺得眼睛為之一亮，更對7位播報員打出95的高分，她也給出專業建議，讓他們每個人可以養成自己的播報習慣，建立自己的風格。

林佳龍則表示，交通涉及人、車、路，能夠掌握即時資訊可以提供最正確選擇，伍婉華有她的專業與個人特色，希望她可以傳授給這7位交通路況播報員，高公局也會跟氣象局研究如何讓更多人收看粉絲專頁，以提供更多用路人最正確、即時的交通資訊。

面對即將到來的連假，林佳龍表示交通部是「做最壞的打算，做最好的努力」，抱持非常戒慎恐懼的心態，尋求國人的支持，多利用1968 APP跟提供相關的即時路況還有資訊。