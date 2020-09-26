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公費流感疫苗10月5日開打 北榮推預約制防群聚

中央社 / 台北26日電

公費流感疫苗10月5日全面開打，為避免造成群聚感染，台北榮總今年首度祭出預約制規定，符合公費條件民眾都須先掛號，每天開放600人次接種疫苗。

秋冬是流感疫情盛行季節，今年公費流感疫苗因應中秋節疫情，將於10月5日開打，政府共採購633萬劑疫苗，全國符合公費施打族群同步開打。

符合公費流感疫苗接種對象包括醫事人員、6個月以上學齡前兒童、國小至高中學生、50歲以上成人、高風險慢性病患者、孕婦及6個月內嬰兒的父母、65歲以上長者等。

為避免群聚感染，台北榮民總醫院首度祭出公費疫苗「預約制」新規定，符合公費接種條件的民眾必須先掛號，並於掛號時間到醫院接種，每天將開放600人次，上午、下午診各300人次，接種的地點也有所變動。

北榮家醫部主任陳曾基指出，公費流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗將於9月28日上午開放掛號，並於10月5日起分為上午、下午兩時段接種，成人的公費流感疫苗、肺炎鏈球菌疫苗10月5日至16日於第二門診一樓接種，10月19日起改至第一門診三樓家庭醫學科門診。

孕婦、家有6個月內嬰兒的父母以及出生6個月至國小入學前的兒童，10月5日起可至兒童醫學部、婦女醫學部門診接種。

北榮指出，院方將依中央疫苗配送劑量隨時機動調整，開放可預約掛號的日期及掛號名額，詳情可至醫院官網查詢。

流感疫苗 疫情 孕婦

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