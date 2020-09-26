影／國4豐潭段最後一座隧道貫通 全線拚2022年底通車

國道4號豐原潭子段是台中環狀路網的最後一哩路，全長約11公里，其中闢建3座隧道，繼豐原2號、3號隧道貫通後，第3座最長的豐原1號隧道今日貫通，全線預計2022年底通車。

國4豐原至潭子段工程從國4豐原端往南延伸，以高架方式經台3線，再以隧道穿過豐原東南側山區，在潭子銜接台74線，預定2022年底完工。過去大山城地區居民到台中市區至少需40至50分鐘，未來國道4號從大山城銜接台74線後，可省下20分鐘路程。

國4豐潭段的3座隧道，包括豐原1號、2號及3號隧道，長度分別有1791公尺、470公尺及1585公尺，3座隧道總長占整體工程的3分之1。豐原2號、3號隧道先前已貫通，豐原1號隧道西行線今年3月貫通，東行線則在歷經1年9個月施工開鑿後，今日終於貫通，為豐潭段最後一座貫通隧道。

交通部長林佳龍今天出席貫通典禮，他說，第三座隧道貫通後，整體工程進入新的里程碑，8年前他擔任立委時計畫核定，擔任台中市長時動工，現在工程順利推進中，國4豐潭段對台中縣市合併產生交通上的縫合計畫，未來山城地區居民進入市區，可節省近半小時時間。

豐原1號隧道2017年9月因隧道西口施工降挖時發現「朴口遺址」，緊急停工，採分區搶救挖掘營埔及牛罵頭等不同時期文化層，前後歷經870天，並經台中市文化資產處會同專家學者辦理10次現地會勘，今年1月31日完成搶救發掘工作，工程才可繼續推進。