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影／林佳龍認中秋交通疏運挑戰大 2時段達最高峰

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
交通部長林佳龍。記者余采瀅／攝影
交通部長林佳龍。記者余采瀅／攝影

中秋連假將至，針對國道恐湧入大量車潮，交通部長林佳龍今天表示，今年中秋交通疏運的挑戰相當大，尤其是9月30日下午至10月1日上午南下車流，以及10月3日下午至10月4日上午北上車流，都會達到最高的尖峰，甚至比大年初一的車流量還大，因此鼓勵大家搭乘公共運輸，台鐵、高鐵班次也會增加。

今年端午連假，國旅大爆發，國5連塞了32小時，創下國5開通以來最長紀錄。為避免中秋暨國慶連假塞車情況重演，高公局做出匝道封閉與調整高乘載管制時段路段等措施因應。

林佳龍表示，國5在石碇及坪林南入匝道封閉，並沿長高乘載管制時段等措施，希望維持主幹線的暢通，同時替代道路可選擇台9線與台2線；南北路段的國1、國3車流，則可選擇台61線進行分流，並呼籲大家善用「高速公路1968」App，了解即時路況。

高乘載管制 連假 中秋

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