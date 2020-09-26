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今晚起雨斷斷續續下不停 越往北越明顯

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
隨著北方中層短波槽東移南壓，華南雲雨帶東移的水氣會更趨於明顯。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁
隨著北方中層短波槽東移南壓，華南雲雨帶東移的水氣會更趨於明顯。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁

天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，預估下半天起，隨著北方中層短波槽東移南壓，華南雲雨帶東移的水氣會更趨於明顯，影響的範圍也將往南延伸，今晚開始一直到明後兩天從雲林以北到宜蘭、花蓮等地，都將是陰天有陣雨的天氣型態。

他說，降雨時間較長，雨勢不是特別大，但可能斷斷續續的下個不停，降雨越往北越明顯，其中在北部山區以及底層東北風迎風面的北海岸、東北角、宜蘭等局部區域會有較大累積雨量出現的情況，一整天累積下來也有機會達到大雨等級，嘉義以南到台東一帶受影響較小，雲量多但是降雨機會較低，要注意的還是山區的熱對流雷雨。

溫度方面，吳聖宇說，接下來明後兩天北台灣會明顯偏涼，北部、東北部高溫預報只剩下25-27度，花東地區也降到28-30度，中部高溫30-32度，南部高溫仍可能來到32-34度，夜晚清晨低溫在北部、東北部大約21-23度，部分地區有機會降到19-20度，中部以及花東地區低溫23-25度，南部低溫25-27度。

他說，關島東北方海面存在有一個熱帶擾動97W，預報資料顯示未來有發展增強的趨勢，不過因為太平洋高壓偏東，即使發展起來，預估也是向北移動，應該是屬於在遠洋自生自滅的系統，離台灣非常遙遠，對台灣天氣沒有影響。

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