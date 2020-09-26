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黃鴻升主動脈剝離猝逝 醫師建議養成這習慣是保命關鍵
藝人小鬼黃鴻升因主動脈剝離造成血管阻塞猝逝，安南醫院心臟外科主任陳偉華表示，該病大多好發在50到70歲男性，但有研究顯示這個發生率十萬分之三的疾病，仍有一成機率會發生在40歲以內的族群，這是不可掉以輕心的隱形殺手，定期測量血壓才能避免主動脈剝離。
陳偉華說，日前一名32歲陳姓病患在大樓擔任夜間保全，每天清晨下班還要載母親去上班，為了打起精神，他習慣抽菸提神，急性子的他也有家族性高血壓病史。某日值班時他被住戶發現倒臥在大樓櫃檯，緊急轉送台南市立安南醫院急救，透過斷層掃描發現他有急性主動脈剝離併心包膜填塞，需要緊急手術，經歷8小時手術順利康復出院。
陳姓病患聽從主治醫師陳偉華的建議，辭去需要輪大夜班的工作，每天早晚都自己量血壓監測預防高血壓，保住生命。
陳偉華指出，主動脈剝離發生的症狀跟內膜破口的位置有關。典型的症狀如「刀割」般前胸痛到後背、昏厥、冒冷汗等症狀，還有腹痛、頭暈、嘔吐、全身軟弱、下肢無力等由剝離範圍引發的非典型症狀；罕見的非典型狀容易誤導診斷方向，導致第一線醫療人員無法及時診斷而延誤治療時機。此外，病人因血壓太高造成急性主動脈剝離後，血壓往往非常難控制，建議先住院以藥物控制血壓進行24小時的嚴密監控，若主動脈的剝離狀況牽涉到昇主動脈，就要立刻進行緊急手術。根據統計，如果不進行手術治療，約有一半的病人會在3天內死亡。
陳偉華提醒，控制血壓、戒菸、避免吸食毒品是預防主動脈剝離最有效的方法，尤其是長期高血壓不吃藥控制的患者、結締組織疾病如馬凡氏症候群和多囊性肝腎病變的患者、先天二瓣型主動脈瓣的患者等高危險族群。另外，氣溫驟降、換季或熬夜也很容易激發主動脈剝離急症，高危險群的人建議定期監測自己的血壓，並按照醫囑治療，才能避免發生突發意外。
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