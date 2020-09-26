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鞭策雪隧「烏龜車」 最快年底增資訊看板顯示龜速車號

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部高速公路局為鞭策雪隧烏龜車，目標年底增資訊看板公告龜速車號。本報資料照片
交通部高速公路局為鞭策雪隧烏龜車，目標年底增資訊看板公告龜速車號。本報資料照片

每到假日，國道五號雪山隧道就會塞車，盡管交通部高速公路局會以廣播點名「烏龜車」，成效仍有限。高公局說，目前正在規畫一套「國道五號雪山隧道北上慢速車偵測提醒加速系統」，當車輛行駛速度低於時速65公里等就會提醒，目標年底前可透過看板公告部分車號，以達鞭策效果。

按照目前規定，雪隧最低速限70公里，不過受到長隧道使駕駛產生心理壓力，及隧道內須保持50公尺車距影響，不少用路人會不自覺降至70公里以下，成為阻擋車道龜速車，連帶讓後方車輛也只能降速行駛。

對此，高公局說正在設計一套系統，當時速低於65公里，且該車與前車行車間距相差200公尺以上，就會將該車的部分車號顯示在資訊看板上，提醒用路人加速。至於車號顯示程度要到多詳細，仍在討論中。

高公局說，按照目前規畫，共選定雪隧北上路段三個點，包含6公里處、20公里處及18公里處附近，內外車道共增設六套設備。

高公局說，由於目前還在設計階段，還要辦理採購程序跟發包，相關期程跟經費恐有變化。不過目標年底完成設備建置，開始偵測慢速車資料，會先利用人工鍵入將資訊顯示在看板中；預計明年上半年可完成自動連動資訊看板，讓提醒更為快速和即時。

至於是否有罰則，高公局說，該系統只是用來交通管理用，並不會有取締跟罰則。

國道 雪隧

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