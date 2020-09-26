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遇買家買switch送「抗癌小鬥士」他豪送遊戲片：比不上她的勇氣

聯合新聞網 / 綜合報導
這名「病友」是一名骨肉瘤末期的國小二年級女孩，當時很勇敢的接受截肢，現在化療快結束了，想說送她一個驚喜。 圖／爆廢公社二館
這名「病友」是一名骨肉瘤末期的國小二年級女孩，當時很勇敢的接受截肢，現在化療快結束了，想說送她一個驚喜。 圖／爆廢公社二館

不少人會因網路的方便性，會選擇用使用社群平台買賣商品。日前便有網友分享，自己在switch買賣版上遇到一個買家想和他購買switch，並說明是要送給與女友同病房的「病友」，了解後才發現背後感人的故事

原PO在爆廢公社二館發文表示，前陣子賣switch時遇到一個買家說要買來送人，並解釋是要送給一個與女友住同個病房一起做化療的小妹妹，而這名「病友」是名骨肉瘤末期的國小二年級女孩，買家表示，小妹妹當時很勇敢的接受截肢，現在化療快結束了，想說送她一個驚喜。

對此，原PO表示，知道事由的當下就想送一片遊戲片給小妹妹，後來朋友也送她一片，自己的老婆知情後也送她一個艾莎。隨後，原PO強調自己「說實在的也沒什麼勇氣拿去給他，因為看到我會覺得很痛，最後今天還是親手拿著東西給這位小妹妹」，並說明，國小二年級正是在學校活潑亂跳的時候，雖然我只是過路客，送一片遊戲沒什麼，因為1千多塊比不上她的勇氣與堅強。

此文一出，便引起許多網友留言表示感動，「謝謝你們送上的溫暖，妹妹一定很開心」、「這類治療過程很痛，妹妹非常勇敢，將來隨著身高生長，輔具也要一直更換，是一筆不小的開銷」、「祝福妹妹身體早日恢復健康，也感恩老闆好人會有好報的」、「妹妹真棒，幸運一定會降臨到妳身上的，加油」。

抗癌 Switch

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