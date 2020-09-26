大鵬灣帆船生活節今登場 展現「接地氣」休閒新風貌

因疫情延後的「2020大鵬灣帆船生活節」，今天在屏東大鵬灣濱灣碼頭熱鬧登場，為期10天的活動，上午由交通部觀光局副局長周廷彰長等人鳴笛後，為千帆啟航揭開活動序幕，大規模的帆船賽事外，還安排藝文表演、遊艇展示及海灣市集，更推出活動期間限定的主題遊艇體驗及深度的在地小旅行，展現不同以往的大鵬灣新休閒旅遊風貎。

周廷彰表示，大鵬灣擁有特殊潟湖環境條件，交通部將形塑大鵬灣成遊艇港為政策目標，做為南台灣最亮眼海洋休閒度假園區；鵬管處正積極處理原BOT案資產，收回後將積極招商，重新活絡成為南台灣海洋休閒遊艇及帆船重要基地，進而串聯高雄、台南、澎湖的遊艇，成為區域型海洋觀光帶，未來也會成為外籍遊艇帆船來台的入口港岸。

鵬管處陳煜川說，今年以屏東觀光圈發展理念，將運動結合食、宿、遊、購各觀光產業，整合推出2020大鵬灣帆船生活節活動，塑造運動觀光的觀光品牌；今年活動場域選在新完成的濱灣碼頭區及鵬琉線候船空間「濱灣之心」新亮點，擴大結合台灣海洋帆船合作暨推廣教育，整體以策展概念注入創意展演藝術、海灣市集，每天下午3時展演至晚上9時。

他說，今年除延續往年推廣遊艇及重型帆船活動，同時創新攜手在地業者推出多種具屏東特色的主題遊艇體驗，可在遊湖船觀賞帆船比賽、欣賞大鵬灣美景，啜飲泰武原鄉手沖咖啡體驗、品嚐屏東冠軍巧克力，並與東港返鄉青年團體合作，推出五條在地文化與觀光體驗遊程，由達人帶遊客製作午仔魚一夜干、魚丸DIY、頂樓夕陽辦桌等，充分與在地產業鏈結。

鵬管處說，音樂表演邀請金曲歌后阿爆、金音獎最佳搖滾單曲入圍樂團淺提、屏東在地青年樂團少年白，為大鵬灣夜晚注入新音樂藝術；同時結合海灣市集串連屏東特色農漁特產，搭配灣畔光環境展售到夜間9時，讓遊客感受大鵬灣的海灣新生活。