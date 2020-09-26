一張圖表看中秋塞車時段 台9線蘇花「強烈建議避開」

中秋節連續假期即將來臨，在省道交通部分，以台9線蘇花公路、南迴公路及台61線西濱快速公路等三條主要幹道將受到返鄉及出遊車潮影響造成壅塞，公路總局已盤點預估各路段的尖峰時段。公路總局表示，中秋節假期東部地區旅宿訂房率已達6成以上，預估台9線蘇花公路將嚴重壅塞，所以強烈建議民眾避開尖峰時段行駛。

公總說，台9線蘇花公路部分，南下往花蓮方向尖峰時段為10月1日上午5時至下午3時，在車流量尖峰壅塞的情況下，蘇澳至花蓮行車時間預估將達4小時，比平常增加約2小時；北上往蘇澳部分，尖峰時間為10月3日中午12時至下午6時，花蓮至蘇澳行車時間預估將達3小時，比平常增加40到60分鐘。

公總說，台61線西濱快速公路部分，高公局與公總已共同規畫該路段為國道1號及3號新竹–台南的替代道路，春節假期實施至今成效良好，新竹–台南間行車時間為尖峰3小時，離峰2.5小時，顯示已可作為往來南北的第三條快速通道，中秋連假期間呼籲民眾多加利用，以避開國道尖峰時段。不過提醒民眾，10月3日及4日高公局將封閉西濱交流道北上入口匝道，請依沿線導引指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。

公總說，台9線南迴公路部分，預判中秋節假期交通狀況應大致良好，僅尖峰時段部分瓶頸路段（如金崙大橋北端、草埔森永隧道南口等）將出現局部車多情形，行車速率將降低至40到50公里/時，尖峰時段整體行車時間增加幅度應不會超過30分鐘，但仍請用路人盡量避開尖峰時段行駛。

公總說，相關疏運措施可至公路總局網站或下載「幸福公路」App查詢，公總提醒民眾於返鄉及出遊前預先做好行前規劃及行車安全檢查，並請盡量利用離峰時段行駛，以減少交通壅塞，安全抵達目的地。