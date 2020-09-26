史上最美區間車將交車！最快明年1月底營運 新功能看過來

為提升整體運能及改善現有車隊平均車齡老舊的問題，台鐵斥資253億元採購採購被外界喻為「史上最美區間車」的EMU900型通勤電聯車，共52列車組（520輛）。台鐵局說，預計今年10月底交車兩列共20輛，明年交車10列共100輛，2022年交車12列共120輛，至2023年全數交車，並依計畫逐年汰換舊車。新車交付後，後續將進行三個月以上的相關測試，完成後即可投入營運。該列車可對單一車廂進行溫度調控，還會即時顯示車門開關狀況。

台鐵說，為確保新購車輛品質與營運安全，訂有可靠度、可用度、維修度及安全性(RAMS)相關規定，並由台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司為第三方獨立認證與驗證(IV&V)公司，立約商將完成所有測試報告送IV&V公司審查同意後，才會同意立約商交付第一批車輛，完成相關測試後，將逐步投入北部都會區通勤、通學營運，可望疏解運能不足的北部通勤區間帶，以提昇整體服務品質。

台鐵說，該全新採購的EMU900型通勤電聯車採用10輛編組配置，相較於現有通勤電聯車主力車種EMU700、800型採用八輛編組，每列車運能將可提升約40%，大幅提升整體服務品質。

為迎接新車抵台，台鐵說，於9月初即以一列普悠瑪列車及二部機車頭，模擬EMU900型通勤電聯車10輛編組長度，於花蓮港全新舖設的軌道測試，確認軌道長度及淨空寬度，以確保列車抵台後，可順利拖往花蓮機務段測試及整備。

台鐵說，除提升運能之外，EMU900型在設計時加入列車控制監視系統(TCMS)功能，連結車輛主要及次要系統，包括可即時顯示列車車門開啟/關閉/隔離資訊，有效掌握列車各自動門情況，提昇旅客乘車安全性。而列車空調溫度，透過TCMS系統可觀看各車廂溫度，同時進行單一車廂或全列車溫度調整，提供乘客最舒適的搭乘體驗。而TCMS系統還可監看列車組各車廂火災預警設備，於發生火災狀況時顯示火警警報車廂，增加旅客乘車時緊急逃生安全性。

EMU900型由韓國樂鐵與曾設計法國高鐵TGV的MBD Technologies工業設計團隊合作，以「A Smiling Welcome」（笑臉迎人）做為發想，外觀採銀色流線型車殼搭配墨黑鏡面，現代感十足的車頭造型，搭配綠色腰帶勾勒微笑線型，延續台鐵電聯車一貫的微笑特徵，希望在每一次列車進站時，以微笑迎接所有乘客，並提供放鬆及舒適的通勤旅運服務。