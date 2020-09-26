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今晚另一東北風南下 吳德榮：中秋夜新竹以南適合賞月
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天大台北及東半部雲量多偶有局部短暫雨；新竹以南多雲時晴、中南部山區午後有局部短暫雷陣雨。今天北部21至28度、中部22至33度、南部22至34度、東部21至30度。
他說，今晚另一股東北風南下、水氣增多，苗栗以北轉陰有局部陣雨。白天大台北濕涼，其他各地舒適至微熱、早晚偏涼。
明天、下周一東北風水氣多，苗栗以北及東半部有局部陣雨，中部略受影響、有局部短暫陣雨的機率，南部山區午後有局部短暫雷陣雨；有較大雨勢。中部以北轉涼、南部早晚涼。
下周二東北風水氣減少、有短暫空檔，北海岸及東半部偶有局部短暫雨。中南部多雲時晴，山區午後仍有局部短暫雷陣雨的機率。
下周三、周四東北風水氣再略增，北部及東半部雲量增多，大台北及東半部偶有局部短暫雨的機率，中南部多雲時晴、山區午後仍有局部短暫雷陣雨。
下周五至下周日台灣附近東北風轉偏東風，背風面西半部大多為晴時多雲、山區午後有局部短暫雷陣雨；迎風面東半部、北海岸雲量多，偶有局部短暫雨的機率。下周五起氣溫逐日漸升；白天舒適至微熱，夜間因輻射冷卻早晚涼，日夜溫差大。
吳德榮說，中秋夜大台北及東半部迎風面因水氣堆積，賞月在部分地區是否會受到低雲或零星降雨的干擾？模式調整中，需要繼續觀察；中南部午後發展的雲層、夜間已消散，新竹以南皆是適合賞月的天氣。
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