院長講堂／程文俊：發展遠距醫療 鼓勵醫療走出國際

林口長庚醫院是國內看診人數最多的醫學中心，林口長庚醫院決策會主任委員、院長程文俊行醫30多年來致力於心臟衰竭的治療，創立「心臟衰竭中心」，面對當前台灣的醫療環境，他認為發展遠距醫療是趨勢，更鼓勵用醫療專業走出國際。

喜歡跳戰 心臟科幾秒鐘決定生死

程文俊從小在基隆長大，喜歡挑戰的個性，讓他從醫時毫不猶豫地選擇心臟科，從住院醫師訓練起就在長庚體系，這一待就是30多年。

「心臟科以秒決定生死，即便難度高，但成就感也高。」程文俊分享，曾有位62歲男患者，本身也是醫師，某次胸痛後隨即到院檢查，從通知到入院只花了不到10分鐘，院方已準備好導管室進行手術，手術相當成功，讓他深切體悟，患者對自身有病識感有多重要。

經營醫院帶人要帶心

「長庚醫院是台灣最大醫療體系，每3人就有1人在長庚體系看病。」程文俊笑說，經營醫院眉眉角角很多，但最重要的莫過於是「尊重」兩字，無論是患者還是工作同仁，都要盡心待人，給予一定的尊重，畢竟醫院裡沒有英雄，每個人都很重要。

院內醫護人員也私下透露，程文俊平常總是笑臉迎人，絲毫沒有一點院長的架子，在疫情緊張時期，曾以廣播系統鼓勵同仁，也寫小卡慰藉第一線人員，受到醫護人員愛戴。

深入偏鄉 遠距醫療成趨勢

程文俊指出，林口長庚耕耘桃園復興區長達20多年，提供當地居民24小時無休的健康照顧。不過醫師若要深入復興區，光上山恐耗費3小時，耗時與調度醫療人員對醫院來說都是一項負擔，因此遠距醫療已經成為未來的趨勢。

長庚醫院自去年推動「五官鏡遠距醫療」，於偏鄉醫療機構架設影像顯示系統，可遠距即時和長庚醫師連線會診，除原有的皮膚外科，今年更陸續增加眼科、耳鼻喉科。程文俊說，醫院除了致力於治療研究外，公益方面也盡力規畫並落實。

台灣醫療水平獲肯定 應走向國外

長庚醫院身為醫學中心，無論是醫院資源或醫師資質都深獲肯定，程文俊表示，大醫院的角色是負責急症、重症、難症及罕症，要兼顧醫療品質但不侷限於此，他更鼓勵醫師們用醫療專業走向國外。

程文俊說，長庚醫院10餘年來訓練30多個國家的醫師，讓他們到台灣、到長庚醫院進行觀摩，國際醫師數量達2300位，並與多國維繫醫療交流，因此台灣能憑藉醫療實力與國際競爭。

●程文俊小檔案

現職：林口長庚醫院決策會主任委員、林口長庚醫院院長、基隆長庚醫院榮譽院長、長庚大學醫學院內科教授

學歷：日本國立循環器病中心心臟內科研究員、美國羅徹斯特大學心臟內科研究員、基隆長庚內科部部主任、林口長庚醫院內科部部長