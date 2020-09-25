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院長講堂／程文俊談養生 過去曾爬玉山 現偕妻操場快走

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
5年前程文俊還基隆長庚紀念醫院任職院長時，適逢30周年院慶，有同仁提議「玉山國家公園恰好也在歡慶30周年，不如就爬玉山慶祝？」他笑說，那時就帶著一群同仁攻頂玉山，真的很瘋狂。圖／程文俊提供
5年前程文俊還基隆長庚紀念醫院任職院長時，適逢30周年院慶，有同仁提議「玉山國家公園恰好也在歡慶30周年，不如就爬玉山慶祝？」他笑說，那時就帶著一群同仁攻頂玉山，真的很瘋狂。圖／程文俊提供

林口長庚醫院長程文俊過去在基隆長庚醫院擔任院長時，曾帶領同仁登玉山，以「一年一座國家最高山」為目標，豈料調往林口長庚，因工作繁忙，現在沒有時間登山，但仍堅持快走，在飲食方面則會挑選蔬果較多的餐點。

5年前程文俊擔任基隆長庚醫院院長時，適逢30周年院慶，同仁提議「玉山國家公園恰好也在歡慶30周年，不如就爬玉山慶祝？」他笑說，那時就帶著一群同仁登玉山攻頂，真的很瘋狂。

程文俊回憶，一行人光在爬玉山前山時就已氣喘吁吁，但爬完後土虫耳成就感十足，「玉山真的很美，身為台灣人一生應該要爬一次」，他與院內同仁並訂下「一年一座國家最高山」的目標。

平時養成登山運動的習慣，第二年選擇爬日本富士山、第三年挑中馬來西亞神山，程文俊卻臨時接任林口長庚醫院院長一職，錯過挑戰機會。他說，林口長庚的工作非常忙，這幾年已經沒有時間可以登山，有點可惜。

「現在只要有空，每天晚上會跟太太去附近學校快走40分鐘。」程文俊表示，心臟協會建議，每人一天需運動30分鐘，一周至少要運動5天，且要維持長時間運動的習慣，較有效果。

在靜態的活動中，程文俊喜歡看電影，認為電影在短短2個鐘頭裡富含很多哲理，可以看到不同國家、不同年代的文史，在短時間內就能有所收穫。

「有年紀後，我更重視均衡飲食，會避免大魚大肉，餐點的選擇上也以蔬菜水果較多。」不過，程文俊提醒，矯枉過正也不好，要避免營養失衡，尤其老年人如果蛋白質攝取不足，容易導致身體出狀況，更要特別留意。

玉山國家公園 長庚 林口

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