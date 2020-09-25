願景／後疫情時代 香港傳產也投身社創

聯合報 / 記者郭琇真／即時報導
2020亞太社會創新高峰會最後一天，下午主題聚焦後疫情時代，社創如何促進社會韌性。圖／Impact Hub Taipei提供
2020亞太社會創新高峰會最後一天，下午主題聚焦後疫情時代，社創如何促進社會韌性。圖／Impact Hub Taipei提供

新冠疫情重創全球經濟。香港社會創投基金創辦人魏華星觀察，香港因社會運動和疫情的雙重衝擊，越來越多家族企業認同，無論環境、貧富差距等社會議題，政府不該是唯一驅動改變的組織，私部門其實更加責無旁貸。許多企業已開始思考如何開創兼顧營利和社創的商業模式。

從事社企孵化工作近14年的香港社會創投基金創辦人魏華星，今天在「2020亞太社會創新高峰會」分享後疫情時代的社創觀察。同場座談還有在馬來西亞從事綠色科技的The Biji-Biji Initiative共同創辦人Rashvin Pal Singh以及g0v揪松團秘書長李佳珊。

2020亞太社會創新高峰會是由Impact Hub Taipei主辦，聯合報系願景工程等單位共同策劃。為期五天，今天將正式落幕。

魏華星說，社會企業長期倡議的想法，在後疫情時代開始發揮作用，疫情讓大家更團結，私部門開始思考如何貢獻己力參與社會；香港初期抗疫缺乏口罩，香港創投與多個民間企業大概花三至四周時間，建立了一個基金會負責推動口罩生產，這樣集結的力量非常鼓舞人心。

魏華星說，香港傳統的家族企業二三代繼承人也開始思考如何改善家族、企業等文化，例如，企業在疫情發生當下發現有員工無法負擔在家工作的網路費用，便決定提供免費一個月資助，此外部分香港地主也在思考如何釋出房產投資社會企業、開創社會價值，這些改變過去不太可能發生。因為疫情，行動有了可能。

Rashvin Pal Singh則分享公司在疫情期間整合80個組織，改善馬來西亞缺乏個人防護裝備（PEE）的問題。Rashvin表示，今年初疫情爆發沒幾天發現馬來西亞缺乏PEE，盤點問題得知許多工廠無法負荷瞬間湧入的大量訂單，即便有心想做，但承擔的工作太多，難以執行。

為此The Biji-Biji Initiative開始與一線醫院的醫護人員聯繫，再連結成衣廠等製造商，一方面收集需求，一方面增加產能，集結了快80個合作組織，改善資源缺乏的現象。

Rashvin說，疫情就像一個放大鏡，讓許多人看見社會問題，就像現在，我們知道數位差距和資源分配不均亟待改善，無論如何，做就對了。

g0v揪松團秘書長李佳珊則鼓勵大眾後疫情時代線上協作的能力更重要。透過手機和網路等平台，每個人都可以是參與社會改變的重要份子。

疫情 香港 馬來西亞

延伸閱讀

申請政治庇護趨勢升 英國成香港示威者「逃生門」

香港母子涉私藏武器被捕 英國強硬批評中國

香港新創Boxful跨足台灣電商物流 推速配服務

曾助港警破解黃之鋒電話 瑞典科技公司撤出香港

相關新聞

大樂透頭獎1億元台南開出 全台9人中200萬中秋加碼金

今晚大樂透頭獎1億元，台彩今晚間表示，今日大樂透頭獎1億元在台南市北區開出，由一人獨得，另今晚全台也有9人幸運中200萬...

2020錫口文化節登場 身分證有1、0、0可兌鯉魚燒

「2020錫口文化節」登場，今年適逢「松山」兩字正式出現滿百年，特別以「松山慶百年」活動主題，邀請民眾同歡慶祝。首波活動...

高雄桃園締結「雙潭」友好聯盟 兩地市民出遊互享折扣

高雄「蓮池潭」與桃園「龍潭」是南北兩地著名景點，高雄市長陳其邁與桃園市長鄭文燦下午出席「雄愛七桃」記者會，兩地觀光業者簽...

新北中秋3大活動亮相 「願圓、月圓、人團圓」

新北市觀旅局在中秋節期間規劃三大主題活動，9月28日在碧潭幾米「向月亮許願」、10月1日平溪菁桐「新北點燈 向世界報平安...

買星巴克檸檬紅茶！他一喝「像超商賣的」 網分析百元價差

台灣人愛喝飲料，每年茶飲產值已破千億元，就連咖啡廳也會販賣茶飲。日前有網友到星巴克點了一杯120元的冰搖檸檬紅茶，不過一喝下去覺得味道跟某牌子的「20元檸檬紅茶」如出一轍，讓他不禁小小抱怨，貼文一出，釣出內行人分析星巴克價格高的原因。

馬友友巴哈計畫在台北 11月10日北流登場

大提琴家馬友友「馬友友全球巴哈計畫在台北」音樂會，11月10日將在台北流行音樂中心登場，馬友友將演出6首巴哈「無伴奏大提...

院長講堂／程文俊：發展遠距醫療 鼓勵醫療走出國際

林口長庚醫院是國內看診人數最多的醫學中心，林口長庚醫院決策會主任委員、院長程文俊行醫30多年來致力於心臟衰竭的治療，創立...

院長講堂／程文俊談養生 過去曾爬玉山 現偕妻操場快走

林口長庚醫院長程文俊過去在基隆長庚醫院擔任院長時，曾帶領同仁登玉山，以「一年一座國家最高山」為目標，豈料調往林口長庚，因...

建構友善的高齡社會 新竹市帶民眾認識失智症

近年因生育率下降，加上國人的平均壽命延長，台灣預計在2025年邁入超高齡化社會。為了建構友善共融的高齡社會，從中央到地方...

萊劑美豬徵食安健康捐 健保會委員交衛福部討論妥適性

美豬美牛即將擴大進口，健康疑慮未曾消散，若民眾因此衍生疾病，會成為全民健保的負擔。衛生福利部全民健保會有委員建議衛福部開...

一天兩起攜子輕生 專家：不排除是疫情產生遞延效益

今連續發生二起攜子輕生事件，林口長庚自殺防治中心主任張家銘表示，近年已鮮少聽到攜子輕生事件，這類事件多與經濟、感情報復有...

季節轉換情緒易波動孳生憾事 精神科醫師籲適度求助

國內接連三天發生多起自殺案，輕生個案包括情侶檔、警員等，不禁令人憂心節氣轉換、初秋蕭瑟，容易讓人引發淡淡愁緒，發生自戕遺...

熱門新聞

7、8月發票開獎囉！千萬特別獎獎號「13362795」

花35元買麵包中千萬！7-11、全家便利商店統一發票開出2組特別獎1000萬元

從臉書留言嗅出拒深交訊息 一名上市公司老總的識人法

他好奇「算命師為何不幫自己算命」 內行人曝實情被推爆

從養寵物透露飼主心理需求！連你害怕跟別人太親近都能看出

你上榜嗎？這些生肖特別好運 常有「偏財主動上門」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。