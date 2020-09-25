願景／後疫情時代 香港傳產也投身社創

新冠疫情重創全球經濟。香港社會創投基金創辦人魏華星觀察，香港因社會運動和疫情的雙重衝擊，越來越多家族企業認同，無論環境、貧富差距等社會議題，政府不該是唯一驅動改變的組織，私部門其實更加責無旁貸。許多企業已開始思考如何開創兼顧營利和社創的商業模式。

從事社企孵化工作近14年的香港社會創投基金創辦人魏華星，今天在「2020亞太社會創新高峰會」分享後疫情時代的社創觀察。同場座談還有在馬來西亞從事綠色科技的The Biji-Biji Initiative共同創辦人Rashvin Pal Singh以及g0v揪松團秘書長李佳珊。

2020亞太社會創新高峰會是由Impact Hub Taipei主辦，聯合報系願景工程等單位共同策劃。為期五天，今天將正式落幕。

魏華星說，社會企業長期倡議的想法，在後疫情時代開始發揮作用，疫情讓大家更團結，私部門開始思考如何貢獻己力參與社會；香港初期抗疫缺乏口罩，香港創投與多個民間企業大概花三至四周時間，建立了一個基金會負責推動口罩生產，這樣集結的力量非常鼓舞人心。

魏華星說，香港傳統的家族企業二三代繼承人也開始思考如何改善家族、企業等文化，例如，企業在疫情發生當下發現有員工無法負擔在家工作的網路費用，便決定提供免費一個月資助，此外部分香港地主也在思考如何釋出房產投資社會企業、開創社會價值，這些改變過去不太可能發生。因為疫情，行動有了可能。

Rashvin Pal Singh則分享公司在疫情期間整合80個組織，改善馬來西亞缺乏個人防護裝備（PEE）的問題。Rashvin表示，今年初疫情爆發沒幾天發現馬來西亞缺乏PEE，盤點問題得知許多工廠無法負荷瞬間湧入的大量訂單，即便有心想做，但承擔的工作太多，難以執行。

為此The Biji-Biji Initiative開始與一線醫院的醫護人員聯繫，再連結成衣廠等製造商，一方面收集需求，一方面增加產能，集結了快80個合作組織，改善資源缺乏的現象。

Rashvin說，疫情就像一個放大鏡，讓許多人看見社會問題，就像現在，我們知道數位差距和資源分配不均亟待改善，無論如何，做就對了。

g0v揪松團秘書長李佳珊則鼓勵大眾後疫情時代線上協作的能力更重要。透過手機和網路等平台，每個人都可以是參與社會改變的重要份子。