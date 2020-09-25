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2020錫口文化節登場 身分證有1、0、0可兌鯉魚燒

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
「2020錫口文化節」登場，今年適逢「松山」兩字正式出現滿百年，特別以「松山慶百年」活動主題，邀請民眾同歡慶祝。圖／松山區公所提供
「2020錫口文化節」登場，今年適逢「松山」兩字正式出現滿百年，特別以「松山慶百年」活動主題，邀請民眾同歡慶祝。圖／松山區公所提供

「2020錫口文化節」登場，今年適逢「松山」兩字正式出現滿百年，特別以「松山慶百年」活動主題，邀請民眾同歡慶祝。首波活動將與在地特色攤位「浪人食堂」合作，凡具有中華民國國民身分證件且字號中有「1」「0」「0」三個數字，即可至松山區公所7樓人文課免費領取「浪人食堂鯉魚燒」兌換券，並於活動期間（9／24-10／23）至饒河街觀光夜市「浪人食堂」攤位兌換美味鯉魚燒，享用獨一無二的錫口文化美食。

早期錫口（松山舊名）具有鯉魚穴吉穴說法，錫口文化節特別以「歷史傳承、地方扎根」活動一貫理念，邀請在地超人氣鯉魚燒攤位「浪人食堂加入」，結合鯉魚吉穴造型的美味鯉魚燒，讓民眾在滿足味覺的同時也能探訪城市文化的深度。

「浪人食堂」創辦人余思賢早期在松山社區大學推出「給無家者魚竿計畫」，計畫目的為提供無家者穩定就業機會，進而能穩定繳納房租，落實「給魚吃不如教他如何釣魚」的創辦理念，109年度由於市府資源的加入，透過松山區參與式預算政策輔導成案，使得計畫更加壯大及完善，除了提供饒河街觀光夜市攤位，也教授鯉魚燒烘焙技巧。

松山區長薛秋火區長表示，「浪人食堂」鯉魚燒美食具有文化意涵，目前正結合松山社區大學課程培力，培育無家者成為文化導覽員，讓無家者不僅學會製作鯉魚燒，同時，也能向遊客介紹鯉魚燒代表的在地歷史以及更多的松山文化。

松山區公所2020錫口文化節自9月起「松山慶百年」系列活動起正式開跑，其中，包含9月24日「松山慶百年．尋人啟事」、10月1日「松山百年行萬步．身心健康通通顧」及10月24日松山慈祐宮前廣場舉辦的「百年廟埕．風華再現」活動，歡迎市民朋友參與，一同迎百年。相關活動訊息請洽松山區公所官網：http：／／www.ssdo.taipei.gov.tw或「松山風情」FB查詢或電洽台北市松山區公所人文課陳小姐，（02）8787-8787分機733。

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